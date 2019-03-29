工程師告前老闆是連環放屁男　放屁霸凌他一天5、6次！

▲故意在別人面前放屁也是一種霸凌，小心挨告！(示意圖／CFP)

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本一名工程師指控他的前老闆多次對著他放屁，涉嫌霸凌，將對方提告，索賠180萬元澳幣(約4086萬元新台幣)。維多利亞州上訴法庭周五(29日)維持最初裁決：認為即使被告向事主放屁屬實，也不一定構成霸凌，駁回上訴。當事人誓言要上訴到更高的法院。

56歲的辛格斯特(David Hingst)聆判後用衣物遮著臉孔離開法庭，並未回應記者提問。辛格斯特日前透露案情指出：前老闆蕭特(Greg Short)會一日多次的走進他狹小、無窗的辦公室，然後將屁股朝著他放屁！

他說：「他在我身後放屁，然後離開。一天至少有五、六回。」他指控蕭特曾在電話裡以污言穢語侮辱他，並在公司裡用屁股推撞他。他形容對方是「連環放屁男」！但法庭駁回辛格斯特的上訴，還要求他支付被告的法律費用。

辛格斯特控告前公司Construction Engineering的老闆蕭特以放屁的方式霸凌他，指自己因為被霸凌承受精神損害，一直未能重返職場，為此索賠180萬元澳幣。不過維多利亞州最高法院去年判他敗訴。辛格斯特則認為法官對他有偏見。相關報導及更多照片請看這裡