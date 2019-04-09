資深果粉周興哲離不開Apple　新MV用iPhone拍、歌曲創作全仰賴MBP

▲周興哲於台北101 Apple直營店中舉辦新MV「終於了解自由」首播記者會。（圖／記者邱倢芯攝）



記者邱倢芯／台北報導

歌手周興哲今（9）日於台北101 Apple直營店中舉辦新MV「終於了解自由」首播記者會；副導演張立群指出，這支MV最特別的地方，就是全程使用一支iPhone XS Max錄製。而在會後，周興哲也透露自己是資深果粉，過去所寫過的曲子，都是利用MacBook Pro作為主要的創作工具。

機動性高、侵略性低 手機拍攝MV將成新趨勢

副導演張立群指出，現在iPhone拍攝算是一個新的趨勢，過去他也一直很想嘗試利用iPhone拍攝MV，而剛好這次「終於了解自由」是一支想要講故事的MV，當中有許多細膩的場景，很適合iPhone來拍攝。

▼MV副導演張立群指出，「終於了解自由」是一支想要講故事的MV，當中有許多細膩的場景，很適合iPhone來拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

iPhone與一般大型攝影機相較起來侵略性較低，帶給演員的壓力感也比較低，會讓人感覺比較自在，更可以抓住演員細膩的情感，因此拍起來效果比想像中更好。

不過，在整體的拍攝過程中，張立群也不否認iPhone拍攝MV仍有其限制性；他指出，雖然iPhone的機動性較高，但是跟傳統攝影機比起來可調整範圍比較低；且在夜戲方面，因為手機搭載的感光元件感光元件也比傳統攝影機來得差一點，因此需要後製的部分會較攝影機來得多。

▼雖然iPhone的機動性較高，但是跟傳統攝影機比起來可調整範圍比較低。（圖／記者邱倢芯攝）

張立群話鋒一轉便指出，只要有一支iPhone，其他器材設備的租借費用可能可以壓到一萬以內，而器材租借所省下來的成本，就可以塗著到其他製片細節當中，讓後續的製片成本運用變得更加輕鬆。

資深果粉周興哲 從小就愛蘋果

在記者會後，周興哲也透露自己從小就是果粉，第一個擁有的Apple產品是iPod Touch，當時第一部iPad推出、上市時還特別拿壓歲錢拍隊去買；且自己從高中開始寫歌時開始用Apple的電腦，到現在MacBook Pro已經變成他音樂創作上最不可或缺的工具，周興哲一開始是用蘋果產品內建的GarageBand，現在則是用Logic Pro X，平常一有靈感的時候也會先用iPhone裡的語音備忘錄先將旋律哼唱錄起來。

▲▼周興哲說自己是一個資深果粉，許多歌曲都是藉由手上的MacBook Pro而誕生。（圖／記者邱倢芯攝）

周興哲認為，自己創作的歌曲放在MacBook Pro當中相當安全，因為此款電腦有TouchID的保護，讓他不必擔心會被別人偷聽偷看自己的創作心血。