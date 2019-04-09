對象「限動常出現那個男生」真相揭曉　網解答女生心態…苦主：懂了

▲原PO表示，常和對方熱線2、3個小時。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友抱怨，當初問心儀女生為何現時動態常出現同一位男生，結果對方回答「朋友啦」，後來得知真相讓他直呼，「真的覺得要亂槍打鳥，等追到了再來專一也不遲。」有網友分析女生的心態，讓原PO直呼「懂了懂了」。

「為什麼女生不一開始就說自己有男朋友呢？」原PO今天（9日）在「戀愛公社」臉書社團說，「每天都熱線2、3個小時，之後才說『欸，其實我有男朋友了』。」

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原PO不解地表示，「當初就問過妳的現時動態怎麼常常出現那個男生，他是誰呀！結果回答：朋友啦，住附近所以常約出來，最後紙包不住火了才坦誠，他其實是妳男朋友。」他直呼，「真他O浪費我的時間，真的覺得要亂槍打鳥，等追到了再來專一也不遲。」

▼您也喜歡搞曖昧嗎？（圖／示意照／記者林世文攝）

對此，有網友表示，至少女生後來有說不是單身；原PO回「當初在問的時候幹嘛不說勒」；該網友又說「糾結要不要誠實吧」；原PO回「有什麼好糾結的，就是想要有人追她的感覺吧。」

有人認為，「怕有男友你不理她吧」；原PO回「我只覺得為她男友擔憂」。另一人說，「因為她想要多一個選擇，哈哈哈」；原PO回「覺得她男友有點可憐」。也有人解答，「很多女生喜歡曖昧關係」，讓原PO直呼「懂了懂了」。

但也有女網友表示，「亂槍打鳥根本不真心，這種心態憑什麼別人要喜歡你」；原PO回「哈哈哈，妳知道我從來沒亂槍打鳥嗎？是這件事後才發現要這樣做好嗎？」

▼原PO感嘆，「真的覺得要亂槍打鳥，等追到了再來專一也不遲。」（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）