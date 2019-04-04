連假出遊拍照必備！2招教你P掉照片路人甲

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連假規劃好要去哪裡玩了嗎？連假就是要出去玩+拍照上傳IG呀～但不免一定會遇到人擠人的狀況，這時候想拍照的你一定會遇到以下兩種況狀：

1. 算了…不管怎麼拍都是人，乾脆不要拍

2. 想說站在原地想等到人潮散去的那一刻再拍，但人潮不管怎麼樣都源源不絕，等不到背景乾淨的那一刻

今天，小編要教你2招，分別是初階版和進階版的P圖方式，輕鬆P掉惱人的路人甲還有周邊雜物，不用傻傻站著等背景淨空也能拍出質感美照～

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初階版幼幼班【刪除筆】

好不容易飛出國到了checking list上的拍照打卡景點，但不管走到哪，哪裡都是人，怎麼樣都拍不到乾淨的背景，這時候一定得眼明手快，隨時擺好POSE，等背景少一點人的時候，攝影師就瘋狂按快門，一次拍個幾十張總有一張滿意的。背景少數、零星的路人這時候就靠《美圖秀秀》的「刪除筆」，只要輕鬆塗抹不想要的位子，馬上和路人說掰掰～

進階版大師班【高級柔焦】

現實世界就是走到哪都有人海，根本不是刪除筆可以簡單P掉的，美圖推薦更進階版的《美顏相機》「高級柔焦」功能，專門對付滿滿人海！

【Tips】

打開《美顏相機》，點擊首頁「進階美顏」，選擇「編輯」，進入「高級柔焦」，選擇喜歡的虛化效果，再進入「手動柔焦」把雜亂背景畫出來 (粉紅色塊)，就可以輕鬆把路人KO掉囉！

以下幾個情境相信你看了也十分有共鳴，來看看怎麼有技巧的修掉照片上的路人吧！

1. 人海「霧化人流感」

有花海就有人海，而且是P都P不掉的那種人海，教你一招，使用《美顏相機》的「高級柔焦－動感」讓路人動起來，創造後方人流感！

2. 馬路街拍汽車「殘影感」

有時候站在路上想要來個街拍照，可是永遠都會有車子不斷經過，加上「柔焦效果」，竟然能化腐朽為神奇，背後的計程車瞬間大加分，成為街拍美照的重要元素之一～





3. 夜景街燈「愛心」小心機

夜幕低垂的海灘，配上微醺浪漫的小路燈，讓人忍不到想拍一張唯美海灘回眸照，有一招不僅可以霧化背景路人，同時讓背景燈變成可愛的愛心形狀，使用《美顏相機》的「高級柔焦－愛心」營造唯美電影劇照氛圍。

4. 展覽拍照主角只有自己！

假日去看展覽，全部都是人人人人人！想拍空景，根本是不可能的任務阿~~~(哭)，就讓「柔焦效果」拯救妳的IG打卡照吧！

5. 越亂的餐廳背景才越有fu

放假和三五好友約到bar或居酒屋小酌，想拍個喝酒的意境照，但就是擋不住背後的人海，《美顏相機》的「電影濾鏡」能夠一鍵虛化背景雜物，還有微微的風格濾鏡顏色喔～

（以上圖文由美圖meitu提供）