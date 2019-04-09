林宅血案、陳文成案永久保密？　段宜康：總統府應依職權解密

▲段宜康。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

去年8月，促進轉型正義委員會向國家安全局調閱林宅血案、陳文成案、美麗島事件等21案，卻僅得到1件，其餘則屬於永久機密。對此，民進黨立委段宜康8日質問國安會時表示，為何不能解密？希望總統府依職權予以解密或改變機密等級。

立法院司法及法制委員會8日審查「政治檔案條例」草案。段宜康向促轉會提問，蒐集檔案資料過程中是否遇到困難？促轉會代表葉虹靈回應，大部分都順利，但去年8月向國安局調閱資料時，被以「永久保密」為由，拒絕提供未經解密的相關資料，原先希望調閱的林宅血案、美麗島事件、陳文成命案等21案，結果僅得1案。

對此，段宜康表示，《國家機密保護法》第12條明文規定，涉及「國家安全情報來源或管道」之國家機密，應永久保密，但上述案件並不屬於此項性質；另該法第5條指出，「國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之」，不該為隱瞞違法或行政疏失等原因，便將檔案加密。

段宜康質疑，這些案件都過了30多年，為何不能公開？有什麼重要情報不能解密？是否隱蔽相關資訊？且依照法源，即便國安局核定為永久機密後，原機關或其上級機關仍能依照職權，視情況將其解除機密或變更等級。

段宜康質詢總統府第二局長邱昌嶽，總統府作為國安局的上級機關，是否可以解除機密或改變機密等級？邱昌嶽回應，「任何國家機關的檔案，都在隨時隨地檢討機密的等級。」

段宜康追問，難道要讓外界認為總統府支持國安局的做法，應將這些檔案永久保密？邱昌嶽回覆，應檢討是否要將這些檔案進行永久保密的必要。