全球最大星巴克超狂！17公尺巨型烘豆機貫穿4層樓　旗艦級設計一次看

▲東京星巴克臻選咖啡烘焙工坊（Reserve Roastery）是目前全世界最大的星巴克。（圖／取自星巴克官網）

記者張靖榕／綜合報導

過去3年，全球連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）推動「星巴克臻選咖啡烘焙工坊」（Reserve Roastery）計劃，接連在西雅圖、紐約、上海、米蘭開設旗艦店，提供高品質典藏咖啡和差異化飲料。最新一間於2月28日在日本東京開幕，找來知名建築師隈研吾（Kengo Kuma）與星巴克設計總監Liz Muller 一同操刀，打造出4層樓高，且每層各有主題風味的星巴客旗艦店，同時也成為目前全世界最大的星巴克。

東京旗艦店整體空間的裝潢材質以原木為主，全店共4層樓，室內面積達2966平方公尺，由於位址在東京知名賞櫻景點中目黑，靈感便取自河邊的櫻花樹。店內聳立著17公尺高的巨型烘豆機，周圍更用了2100朵銅製金色櫻花裝飾，營造磅礡美麗的櫻花海，呼應地區的優美景色。

▼星巴克東京旗艦店1樓。（圖／取自星巴克官網）

旗艦店1樓的吧檯能讓顧客近距離欣賞專業咖啡師製作咖啡的過程，以及精緻的義大利美食可供挑選，另外還有各種星巴克的商品。

▼星巴克東京旗艦店2樓。（圖／取自星巴克官網）

2樓以「茶瓦納TEAVANA」為主題，是全球最大級別的「TEAVANA Bar」，不僅提供日本茶與草本、花果茶調配成的飲料，和菓子等甜點，更推出多款櫻花為主的茶。

▼星巴克東京旗艦店3樓。（圖／取自星巴克官網）

「Arriviamo Bar」則設在3樓，提供餐前酒、啤酒、紅酒、咖啡調酒、雞尾酒等超過百項酒類飲料可供選擇，並設有戶外用餐區。4樓則是講座與展演活動空間。

日本建築師隈研吾小檔案

▲日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma）。（圖／翻攝自維基百科）

隈研吾（Kengo Kuma）曾獲日本、義大利、芬蘭等國的建築大獎，善用各種材料構建出更加柔和，同時擁有耐震度更佳的建築結構。其建築作品蘊含日式和風與東方禪意，在業界有「負建築」、「隈研吾流」之稱。隈研吾在台灣首件作品是替The One南園打造的「風簷」，近期則是於3月23日與台中逢甲大學簽約，為水湳新校地設計第一棟大樓。