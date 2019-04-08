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新莊頭痛人物！酒空怪男公園向小朋友要錢　警上門他還在醉

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▲▼張姓男子經常酒後在新莊西盛公園附近，向民眾或小朋友要錢，造成當地人人惶惶，警方循線將他逮補，卻還仍酩酊大醉不省人事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張姓男子經常酒後在新莊西盛公園附近，向民眾或小朋友要錢，造成當地人人惶惶，警方循線將他逮補，卻還仍酩酊大醉不省人事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區有民眾發現一名男子，時常在西盛公園附近向人乞討要錢，連小朋友也不放過，於是貼文臉書社團「愛·新莊」尋求協助，有網友也回覆貼文，直指該男子時常出沒在早餐店、超商，向人索討金錢，甚至尾隨回家，當地民眾相當困擾，目前警方循線將他帶回偵訊，訊後將依社會秩序維護法送辦。

▼民眾在臉書社團「愛·新莊」貼文 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張姓男子經常酒後在新莊西盛公園附近，向民眾或小朋友要錢，造成當地人人惶惶，警方循線將他逮補，卻還仍酩酊大醉不省人事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，張姓男子（53歲）日前在新莊區西盛公園內，四處向人乞討要錢，連小朋友也不放過，行為引人側目造成現場民眾困擾。經民眾在臉書「愛·新莊」社團中貼文並敘述現場狀況，新莊警方執行網路巡邏主動發現，除在第一時間在社群中留言回覆警方處置作為外，也旋即展開積極追查，很快於108年4月7日晚間時許，在新莊區民本街一帶通知該張姓男子到案。

張男經警方通知到派出所說明時，仍酩酊大醉不省人事，目前警方只能等他清醒後進行詢問，全案依涉「社會秩序維護法」罪嫌送辦。警方也呼籲，民眾遇到週遭各種可疑人、事、物，第一時間請撥打110報案。

▼網友回覆貼文指稱常會在早餐店、便利商店遇到張男索討金錢。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張姓男子經常酒後在新莊西盛公園附近，向民眾或小朋友要錢，造成當地人人惶惶，警方循線將他逮補，卻還仍酩酊大醉不省人事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：新莊,西盛公園,要錢

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