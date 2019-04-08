韓國瑜練習英文演講「一次OK」！韓冰爆料：他問有無牛津腔



▲高雄市長韓國瑜女兒韓冰。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜女兒韓冰人氣超旺，受邀來擔任「光影高雄」攝影比賽記者會的神秘嘉賓，不過曾經擔任過業餘模特兒的韓冰，卻說自己不喜歡拍照，現在比較喜歡拍爸爸媽媽，而這次爸爸韓國瑜要去美國，韓冰並沒有跟隨，不過陪韓國瑜練習了演講稿，她偷偷爆料，這次演講是「全英文」，當韓國瑜唸完第一次演講稿後，自己覺得很滿意，還問韓冰自己有沒有牛津腔，但卻被韓冰虧說「沒有」。

▲韓冰擔任「光影高雄」攝影比賽記者會的神秘嘉賓。（圖／記者洪靖宜攝）

韓冰受邀參加「光影高雄」攝影比賽記者會，被問到最喜歡高雄的哪些景點？她說西子灣，以及韓國瑜致力打造愛情產業鏈的愛河。韓冰說，她喜歡拍一些景點，被問到爸爸韓國瑜喜歡拍照嗎？韓冰笑說「好像滿享受的」，不過曾擔任過業餘模特兒的韓冰，現在卻說不喜歡拍照，因為現在在鏡頭前有點僵硬。

而韓國瑜即將岀訪美國，這次韓冰沒有一起去，但有陪父親練習「全英文」演講。韓冰爆料，父親唸完第一次就覺得很滿意，笑稱自己可以去哈佛了，唸完還問韓冰「有沒有牛津腔」，韓冰則立刻潑冷水說「沒有」。

▲韓冰擔任「光影高雄」攝影比賽記者會的神秘嘉賓，親切和小朋友牽手。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜這次前往美國努力拚外交，不過之前訪陸行，被外界質疑是「賣台」，韓冰說他看了很難過，知道韓國瑜很認真，他就像活在魚缸裡面，外界一看就很清楚，請外界不要拿「賣台」來嚇臺灣人民，但他實在太忙了也沒時間難過。