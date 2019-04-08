民進黨內初選像打開潘朵拉盒　李俊俋：啦啦隊群魔亂舞

▲民進黨中常會，民進黨立委李俊俋步入會議室。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨內總統初選，可能會在本周三中執會中，研議初選時程延後的可能。民進黨立委李俊俋表示，黨內初選像是打開潘朵拉的盒子，啦啦隊群魔亂舞，搞得烏煙瘴氣，呼籲儘速關閉潘朵拉的盒子，重新讓民眾支持民進黨。

針對黨內近來，在總統蔡英文、前行政院長賴清德僵持不下，雙方陣營互有攻擊情勢發生。李俊俋於臉書上表示，這幾天掃街，許多鄉親都表達了對初選制度的擔憂，包括造成互相攻訐、黨分裂的問題；另外是民調電話是否有公正性，以及會不會有人刻意配合其他黨派進行反運作。

李俊俋表示，民進黨是一個堅持民主價值、引領社會進步的政黨，長久以來初選制度的可貴讓一樣有理想的同志加入參選，可以讓人民選擇支持的人，「但，為什麼鄉親會有對初選制度的疑慮？這是因為橫柴入灶所造成。」

李俊俋指出，蔡英文跟賴清德都有支持者擁護，兩將對壘，旁邊的啦啦隊過於心急，喊出攻守戰略，包括選邊站、開臨時全代會、暫停初選等，如果都是真的，那顯見啦啦隊想走捷徑，「橫柴如何入門，啦啦隊心想，既然門不夠大，那就打掉小門，甚至乾脆就把門給拆了，如此一來，當然引起基層民眾的擔憂。」

在立委初選方面，李俊俋表示，以全民調方式決定提名候選人，是想要找出最大公約數，但現在選民已經不像以前了，被全民調「馴化」的應變有方，會不會被其他黨派進行反操作，「聰明的嘉義市民已經嗅到問題了。」

在黨內分裂問題上，李俊俋認為難免，但君子之爭，應該是要把傷害降低到最小，若藉由私下放話，藉此攻擊對手，進而鞏固自己勢力，無異是對民進黨造成內傷。

他認為，要重新讓民眾支持民進黨，首要的工作是儘速關閉潘朵拉的盒子，讓一切回歸到合理、公平、程序正義的初選制度上，這才是接地氣的表現。