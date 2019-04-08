開價50萬買粉專！網路一查「市場行情價」全都有　2倍還算低賣

▲社群媒體外包經營管理在網路上都可查詢到價碼。（圖／翻攝自518外包網）

網搜小組／綜合報導

近日網路上盛傳許多臉書粉絲專頁都遭到不明人士傳訊息，要求出售粉專的消息，包括網路聲量大的「我是中壢人」、「不禮貌鄉民團」，或是較小型的粉專「黑特八校。」都疑似有人出價收購，價格也依粉絲數有所差異。據了解，無論是臉書管理、維護，或是買賣粉專，在網路早就已經有「公定價」，一般粉絲單價大約5到10元。

在臉書上擁有19萬粉絲的「不禮貌鄉民團」近日發布影片，內容為某位「買家」的私訊截圖，對方開價50萬希望購買粉專，被管理員以「不管是開500萬或是5000萬，自己絕對不會賣」嚴正拒絕。

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▲「 不禮貌鄉民團」公布買家私訊詢價截圖。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

即使是較小型的萬人粉絲團，也疑似收到詢價的訊息，方破萬人的粉專「黑特八校。」宣稱有人開價5000元意圖收購，被管理員回送《還願》中惡搞大陸國家主席習近平的符咒後，立刻被對方封鎖。

據了解，無論是臉書管理、維護，或是買賣粉專，在網路早就已經有「公定價」，只要搜尋「臉書外包」，就有許多行銷公司開價協助經營，例如在「518外包網」中經營臉書依據內容不同每件每月開價3000到數萬元不等。

「FlipWeb數位資產仲介」也曾撰文分析，如何正確買賣Facebook粉絲專頁或FB粉專，其中提到「社群媒體的信譽非常重要，絕對不想買到一個假流量或是僵屍粉的粉絲團或臉書社團」，要考量該社群媒體是否具備「真粉絲、觸及率、轉換率、有無潛在收益、有無轉換現金可能、粉絲族群輪廓、粉絲TA年齡、之前下過廣告的數據」等確保買賣網路資產的交易安全。至於「買讚數」的市場行情，「FlipWeb」也以「 賣Facebook粉絲專頁賺到第一桶金，談一談FB粉專的買賣」為題分析，文中表示，粉絲單價約5到10元，其中以年紀適中有消費能力的粉絲需求最大。

「不禮貌鄉民團」擁19萬粉絲數，如果以粉絲單價5元來推估，至少就有95萬的價值，還不包括成立至今的時間成本以及管理成本。即使是1萬粉絲數的專頁，也有超過5萬的價值，如果以5000元來收購，已經遠低於市場行情價10倍以上。