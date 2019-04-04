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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

董介白／開了認罪協商大門再回甩個閉門羹

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▲▼法務部調查局第55期調查班結業典禮,國安會首席諮詢委員邱太三。（圖／記者李毓康攝）

▲前法務部長邱太三涉入司法關說，他強調絕無介入個案關說，只為避免外界對司法機關的不當揣測。（圖／記者李毓康攝）

法務部前部長邱太三轉任國安會諮詢委員期間，幫被控逃漏稅案的中壢壢新醫院院長張煥禎，向桃園地檢署檢察長彭坤業「陳情」，引爆司法關說疑雲。此事件中，首要釐清的是，張煥禎的逃漏稅行為已經檢察官起訴，全案繫屬桃園地院審理中；其次，以不正方法逃漏稅者，可處5年以下有期徒刑，仍屬《稅捐稽徵法》可為認罪協商的案件範疇，因此並不如外界以訛傳訛所說，藉由司法關說將案子搓掉的妨害司法公正。

外界目前不明就裡，只關心前法務部長邱太三幫忙陳情，以及有檢察長接受關說，但重點是，這位桃園地檢署的公訴檢察官陳嘉義，到底有沒有同意並開啟認罪協商機制？在本件司法關說疑雲引爆後，陳檢察官「失憶了」，忘了曾經三度在地檢署的會議室中，除了當事人張煥禎的辯護人外，另有3位表達要認罪協商的涉案醫生的律師等多人在場，溝通認罪協商的刑度等內容。

消失的審判外協商程序，原因為何，只有當事人的陳嘉義檢察官知悉箇中原委，但既已啟動認罪協商的程序，為何要出爾反爾，總要給個說法吧，而非任憑目前的司法關說疑雲繼續延燒下去。

法律既然容許類似逃漏稅案是可以准入認罪協商程序，那張煥禎的逃漏稅行為，在法院公開審理時，他就有權聲請而啟動認罪協商的程序，當然也要有蒞庭檢察官的意願表態。依《刑事訴訟法》第455條之3規定，檢察官在聲請法院為協商判決後，還有10天的猶豫期間可以反悔並撤回認罪協商聲請，但問題來了，陳嘉義檢察官與律師們在地檢署會議室的討論是什麼？如果這不是認罪協商，那什麼才是認罪協商。

必須要提醒的是，經由紙媒批露司法關說疑雲後，有立委或不明就裡或明知陳情的基礎事實，卻在此時刻意拋出幫「不認罪」的醫生開啟認罪協商程序，意在模糊焦點，換取政治惡鬥的門票，甚至有媒體拿當年的「馬王政爭」，意要幫前總統馬英九平反，政壇已然瀰漫山雨欲來之勢。

要說所謂的認罪協商，並不是任何案子都適用（已如前所述），站在檢察官的立場，打擊不法逃漏稅行為，代表國家行使公訴權，目的並不是在讓涉案被告入獄，而是在於此等類似侵害財產法益的犯罪，只要被告願意認罪，透過協商程序，達成剝奪財產利得的目的，既符合訴訟經濟，也可透過協商，讓逃漏稅者快速繳交犯罪所得與刑事罰金，一舉兩得。

邱太三幫張煥禎陳情的時間點，就發生在認罪協商啟動後的這段期間，張向邱反映，到法院蒞庭的公訴組檢察官陳嘉義，原來同意啟動認罪協商程序卻無故反悔生變，邱為避免外界對司法機關產生不當的揣測，才接受其陳情，並將陳情人的書面資料移交桃園地檢署處理。

出爾反爾  司法公信何在

因涉本案遭拔掉檢察長位子，改調高檢署主任檢察官以靜待調查的彭坤業，以「檢察官辦案不宜採兩面手法，既展開協商又閉門不協商」為提，其聲明稿中說，依地方法院3月5日筆錄記載，公訴檢察官陳稱：「就協商程序是有意願，只是目前尚未確切達成共識，是否仍請法院先行進行審查或審理程序之決定」，而辯護人陳稱：「……我們上週才跟檢座協商，只有兩天，因為時間太短暫了，且被告也表示願意親自跟檢方協商」，且法官亦改4月3日繼續開庭，顯見本案檢察官已「決定」進行協商程序且未完成。

彭坤業還說，當時據公訴主任檢察官回報，稱「雙方確有進行協商，承辦檢察官欲拖延擱置直至4個月的辦案期限屆滿後改依一般程序處理」，顯見檢察官原意是要採取「閉門羹手段」逃避協商，「走完協商程序」跟「走出協商結果」兩者差異很大，如果檢察官有誤會或不服，也應該以書面來表達 ，而不是上網栽贓。

▲桃園地檢署反賄行動列車出發，檢察長彭坤業籲全民一起反賄，扮演「啄木鳥公民」角色，共同揪出賄選壞蟲，守護家園。（圖／記者楊淑媛攝）

▲前桃園地檢署檢察長彭坤業在聲明稿中痛陳「檢察官辦案不宜採兩面手法，既展開協商又閉門不協商」。（圖／記者楊淑媛攝）

換言之，蒞庭檢察官同意啟動認罪協商已是不爭的事實，並在法庭外由檢察官與被告的律師進行協商的條件等內容，張煥禎被桃檢認定的逃漏稅金額是9個年度共5億元，但國稅局移送的金額則是4億元，足足差了一億元，據悉，檢察官對逃漏稅額有意見，並透露類似巨額逃稅案不該在審查庭處理，而應在普通庭時討論，導致陳檢察官有意關閉協商大門，這也就是彭坤業所說的「閉門羹手段」，待案件拖過4個月的期限，讓認罪協商流產。

而就在這段期間，彭坤業接受老長官邱太三的陳情，加上檢察長要求開會並增派檢察官蒞庭以集思廣義，質變成檢察長下指示、檢察官不願協商遭關說施壓，最後有桃檢檢察官（非陳嘉義檢察官）到內部網站的檢察官論壇拋出此事，再經檢察官將論壇的訊息外洩給媒體報導而引爆此樁關說疑雲。

邱太三在其絕無介入個案關說的聲明中提及，「避免外界對司法機關的不當揣測」，話講的很保守，試想，站在被告當事人張煥禎的角度，既已認罪，也在近四個月的時間內，就科刑、罰金及沒收等條件進行協商，檢察官的態度生變，很容易讓當事人胡思亂想。邱太三引述熱心本案的外界人士向他表示，可能是「少做了一些事」，所以檢察官才反悔。檢方可以出爾反爾，雖依法有據，但如何阻止當事人的不當臆測與聯想，卻未浮現在本案的關心重點之一。

這件司法關說疑雲，有前桃園地檢署檢察長彭坤業，有提攜他的台大法律系同窗、前法務部長邱太三，有在一旁「話燒」的檢察官在內部網站放話，有桃園知名的醫院院長，還有億元的逃漏稅款，外加，在桃檢調升主任檢察官時，只有一人獲派主任結下的不滿種子，以上每一個因素當被扣上司法關說的大帽子後，自然構成熱門的重量級醜聞。然而，事實總要先釐清再說，否則錯誤的前提自然會導出錯誤的結論。

事情引爆後，邱太三請辭國安會委員且坦然接受調查，被指接受關說的彭坤業遭撤換改調高檢署靜候調查，而這位關說疑雲當事人的蒞庭檢察官陳嘉義，儼然被調查小組心證上認定是被害人，成了不願協商卻遭上級關說施壓的被害人，唯今，只有監察院介入並啟動行政調查，才能還原全貎。

另外值得一提的是，本案也凸顯，檢察機關雖名為受憲法保障的司法官，辦案時要對外享有獨立性格， 卻也要受檢察一體的適用，不若法院的法官，清清楚楚講的是獨立審判，法院的院長只能做些支援審判的工作，充其量像是總務院長。檢察機關的檢察長，面對署內的年輕檢察官，要貫徹檢察一體的案件指揮權時，則要格外小心，深怕被白目的檢察官反咬一口，以致於檢察長淪為沒作為，只為了當太平官，甚至放縱部分檢察官成了自走砲，案件不該起訴而硬要起訴。可嘆的是，有人權概念的檢察長越來越少，多的是怕事且心中只想著要升官的檢察首長。

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關鍵字：法律,司改人權,董介白,邱太三,司法關說,彭坤業,檢察長,檢察官論壇,檢察一體

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