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以色列總理誓言…只要大選連任　就「吞併約旦河西岸」

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▲▼以色列士兵在約旦河西岸佔領區，朝巴勒斯坦示威者發射催淚瓦斯。（圖／路透）

▲以色列士兵在約旦河西岸佔領區，朝巴勒斯坦示威者發射催淚瓦斯。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

以色列國會大選即將於9日登場，貪污醜聞纏身的總理納坦雅胡誓言，一旦順利連任，就會落時兼併約旦河西岸計畫。此番言論預料將激怒巴勒斯坦和阿拉伯世界。

路透社報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受以色列12頻道新聞（Channel 12 News）訪問時，被問到為何還沒有將主權延伸至約旦河西岸，如同東耶路撒冷和戈蘭高地？這些都是以色列在第三次中東戰爭中佔領的土地。

納坦雅胡回答，「誰說沒有？我們正在商討此事。」他說，以色列肯定會進入「下一階段」，將會擴大以色列在中東的主權。巴勒斯坦立刻對此回應，「以色列肆無忌憚地違反國際法，只因有川普政府在背後撐腰。」加薩走廊的哈瑪斯組織也呼籲巴勒斯坦當局停止與以色列的安全合作，「我們不允許以色列吞併約旦河西岸的情況發生。」

納坦雅胡是一位經驗豐富的右翼領袖，已經領導以色列長達13年時間，若他再次連任，將成為以色列開國以來任期最長的總理。他的對手則是中間派政治素人
、前高級將領甘茨（Benny Gantz）。納坦雅胡批評甘茨是「軟弱左翼份子」，透過對巴勒斯坦讓步來危害以色列的安全。儘管身陷貪腐風暴，但納坦雅胡的言論，很有可能為他爭取到主張兼併領土的強硬派選民支持。

根據以色列和巴勒斯坦當局統計資料，經過數十年的屯墾，目前居住在約旦河西岸的以色列人約有40萬，而巴勒斯坦人則有290萬。另據聯合國資料，還有21萬2000名以色列人生活在東耶路撒冷。

巴勒斯坦人視以色列的「屯墾」為非法入侵，主張在約旦河西岸、東耶路撒冷和加薩走廊建立國家。目前，以色列已經吞併了東耶路撒冷，但從加薩撤出。約旦河西岸則處於以方的軍事佔領之下，巴勒斯坦擁有有限的自治權。

▼儘管貪腐陰影籠罩，納坦雅胡仍然很有機會取得新任期。（圖／達志影像／美聯社）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：約旦河西岸,以色列,巴勒斯坦,以巴衝突,納坦雅胡

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