以色列選前「飛彈互轟」戰火再起　哈瑪斯政府：是不小心誤射的

▲加薩走廊多棟建築都被炸爛了。（圖／路透社，下同）



國際中心／綜合報導

以色列中部的米希梅勒特屯墾區（Mishmeret）一戶民宅在25日清晨遭飛彈襲擊，造成屋內7人被炸傷。以色列軍方指控飛彈是「巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）製造」，這場突襲根本是對方在挑釁，於是當天傍晚就展開報復，朝加薩走廊丟了一枚飛彈，同樣導致7人受傷。哈瑪斯政府事後聲稱，「我們不是要挑釁，飛彈是『不小心』誤射出去的。」

▲以色列目前增加大量兵力在南方邊境戒備。



據《法新社》報導，以色列、哈瑪斯的戰爭在25日一觸即發，雙方不斷朝彼此發射飛彈，但哈瑪斯官員卻說飛彈是「誤射」的，因為那天天氣狀況很差，才會發生這種操作意外。

埃及政府在25日深夜10點終於看不下去，出面替雙方協調，但26日清晨仍有零星砲火劃破天際，哈瑪斯晚間甚至又朝以色列發射一枚飛彈。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）得知此事後，立刻暫停訪美行程並搭機回國，且下令在南部邊境增加更多武力來戒備。

▲巴勒斯坦受害居民只能帶著自身財物等待救援。



據了解，哈瑪斯政府在幾周前也發生「誤射」事件，從加薩走廊射了幾枚飛彈到特拉維夫外海，讓以色列居民明顯感到威脅，但事後哈瑪斯解釋這完全是意外，沒有要挑起戰火的意圖，才讓以色列政府稍微放心，想不到這次飛彈卻直接攻進內陸，使得以色列軍方措手不及。

以色列4月9日要舉行國會大選，在這敏感時期爆發邊境衝突，所有人都不敢輕舉妄動，因此，到目前為止都還是採取息事寧人的態度，尚未正面激烈交鋒。

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