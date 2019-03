敘利亞：以色列發動空襲釀4死　敘防禦系統「擊落數枚飛彈」

▲ 戈蘭高地(Golan Heights)(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

敘利亞官媒報導,以色列27日晚間對敘國以北的城市阿勒坡(Aleppo)發動攻擊,許多枚飛彈遭到敘利亞防禦系統擊落。總部在英國的「敘利亞人權觀察站」(Syrian Observatory for Human Rights)表示,以色列打中了屬於伊朗部隊和盟軍團體的彈藥庫,造成巨大爆炸、4人喪生,死者據信為倉庫守衛。

#BREAKING: It is known that #Israel Air Force has used both F-16D/Is and F-15Is in this airstrike and the F-16Is have used anti-radiation Delilah missiles to neutralize the SAM systems of #Syria Arab Air Defense Force in #Aleppo Intl Airport prior attacking the weapon workshops! pic.twitter.com/9BbubC7SQV