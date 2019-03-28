敘利亞：以色列發動空襲釀4死　敘防禦系統「擊落數枚飛彈」

▲ 戈蘭高地（Golan Heights）（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

敘利亞官媒報導，以色列27日晚間對敘國以北的城市阿勒坡（Aleppo）發動攻擊，許多枚飛彈遭到敘利亞防禦系統擊落。總部在英國的「敘利亞人權觀察站」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列打中了屬於伊朗部隊和盟軍團體的彈藥庫，造成巨大爆炸、4人喪生，死者據信為倉庫守衛。

#BREAKING: It is known that #Israel Air Force has used both F-16D/Is and F-15Is in this airstrike and the F-16Is have used anti-radiation Delilah missiles to neutralize the SAM systems of #Syria Arab Air Defense Force in #Aleppo Intl Airport prior attacking the weapon workshops! pic.twitter.com/9BbubC7SQV — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) March 27, 2019

報導指出，以色列襲擊了機場附近謝赫納扎爾（Shaykh Najjar）工業區旁的多個基地，而敘利亞空中防禦系統攔截了數枚飛彈。此外，許多阿勒坡居民告訴《法新社》，這波攻擊造成全市電力中斷。

若消息屬實，這將是自美國總統川普25日承認以色列對戈蘭高地（Golan Heights）主權以來，敘利亞領土首次遭到攻擊。以色列於1967年、第3次中東戰爭（六日戰爭）期間，從敘利亞手中拿走戈蘭高地，1981年更通過《戈蘭高地法》，單方面宣佈擁有該地區的主權。不過，國際上從未承認這項舉措，因此川普此舉等於打破了50多年來的國際共識。

▼ 川普25日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，簽署一項承認以色列擁有戈蘭高地主權的法令。（圖／路透社）

