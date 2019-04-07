遭嫌又老又醜又窮！薪水一半花不夠　苦情夫放生求休妻

▲阿宏委屈的表示，嫩妻一直嫌他又醜又老又窮，讓他非常受傷。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子因賺錢少被越南籍嫩妻嫌棄，即使薪水的一半全部交給嫩妻花用，仍不滿足，每每都要求再「加碼」。除了賺錢被嫌少，嫩妻還在人前嫌他又老又醜，讓他大為打擊，2018年嫩妻趁著返鄉將預先準備好的存款及金飾全部打包，一去不回頭，男子經歷2年多的「搾乾人生」終於選擇提出離婚訴訟，放生嫩妻。法官判准休妻。

40歲的阿宏(化名)與25歲阿嬌(化名)兩人於2016年2月29在越南登記結婚，同年9月1日在台登記，阿嬌也在9月24日入境台灣與阿宏共同展開婚姻生活。婚後的阿嬌固定每年例行返鄉探親，不過，阿嬌卻在2018年返鄉後拒絕再回，期間阿宏多次哀求阿嬌回來，但阿嬌心意已決，阿宏無奈只好向法院訴請離婚。

阿宏向法官表示，阿嬌來台灣以後，雖然後她住在同一棟屋，但卻分別在不同樓層生活，他覺得阿嬌對他非常冷淡、討厭他。阿宏說，自己一個月才三萬多的薪水，已經盡自己最大能力養活妻子，每個月給阿嬌一萬五的生活費，但阿嬌還是嫌不夠，經常再要求他買東西，如果沒有依她要求，買了便宜一點的，阿嬌就會生氣、找他吵架。

阿宏委屈的說，阿嬌除了嫌他錢賺得少，更在親友聚餐中公開嫌他又老又醜，讓他自尊心非常受傷。2018年2月18日，阿嬌趁著例行返鄉之際將所有的錢與金飾都帶走，一去不返，阿宏多此打電話、傳line哀求妻子回來，阿嬌皆不為所動，阿宏最後心寒死心，向法院訴請離婚。

由於阿嬌仍在越南，因此無法到場答辯，而兩人共同友人也證稱，阿嬌對阿宏的表現非常冷淡，不像妻子應有的互動，阿嬌更曾在大庭廣眾下嫌棄阿宏，心懷怨恨的瞪著他。法官調查阿嬌出入境資料也發現，阿嬌確實於2016年9月24首度入境，2017年6月返越、同年7月再入境，只是2018年2月離台後就未再入境。

法官認為，婚姻關係中夫妻雙方應以共同生活為目的，配偶間應互相扶持，共創圓滿、幸福，但若最基本的基礎都沒有共識，妻子又拒絕再度共同生活，足以相信兩人應無復合可能。且阿嬌不顧阿宏的感受，擅自離家，從兩人的line也發現阿嬌已無心這段婚姻，兩人分居已達一年，與婚姻本質有所違背，因此，對於阿宏所提離婚訴求，應予准許。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！