機車過彎衝進「幹譙阿嬤」柑仔店　網友：要被幹譙到升天了

▲ 白牌重機車衝進阿婆彎有名的「幹譙阿嬤」柑仔店，撞破透明玻璃櫥櫃，零食餅乾、皮蛋掉滿地 。（圖／翻攝自臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》，下同）

記者陳以昇／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉台三線知名的阿婆彎，一部改裝的白牌重機車疑似過彎不慎，失控衝進旁邊的「幹譙阿嬤」的柑仔店，將雜貨店的櫥櫃撞破，零食餅乾、皮蛋散落一地，目擊重機車友將事故現場拍下，放在臉書社團，目前還不知道事發詳細原因。

嘉義縣中埔鄉台三線阿婆彎有名的「幹譙阿嬤」柑仔店，只要有車友騎機車太快，都會被這名87歲阿嬤飆國罵，4月7日下午1時許，一部白牌重機車疑過彎失控，衝進雜貨店內，撞破透明玻璃櫥櫃，零食餅乾、皮蛋掉滿地，目擊的重機車友將照片拍下，放在臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」。

有網友笑說「賠錢事小，這下要被阿婆幹譙到升天了」，也有人擔心說「天啊！阿嬤有受傷嗎」，現場車友回覆「阿婆現在都在裡面休養身體了」，有網友覺得阿婆彎「這高速彎，接近直線了怎麼進去的，不解」，「阿婆彎很久以前有機車技師自摔死亡，阿婆很忌諱有騎快車，撞進去還真的是第一次！」，目前警方還在釐清事故肇事原因。

▲▼ 白牌重機車衝進阿婆彎有名的「幹譙阿嬤」柑仔店，車友拍下照片貼網 。（圖／翻攝自臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》）