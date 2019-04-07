蔡英文9日與美國華府智庫視訊　演說並接受政要、學界提問

▲總統蔡英文日前以視訊方式參與華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）就「台灣與美國：印太區域中之持久夥伴關係」為題舉行視訊會議。（圖／記者陶本和攝，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前出訪南太平洋友邦時，過境夏威夷首次以視訊會議方式，參與美國華府智庫「傳統基金會」會議；接著又再接再厲，敲定於4月9日，應美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與「布魯金斯研究院」（The Brookings Institution）及「威爾遜國際學人中心」（The Woodrow Wilson International Center for Scholars）邀請，與美國重要政、學界人士進行視訊會議。

蔡英文日前在「海洋民主之旅」時，過境夏威夷，以視訊會議方式參與美國華府智庫「傳統基金會」的印太夥伴關係研討會、發表演說。該會議是由傳統基金會創辦人佛納（Ed Feulner）主持，會議首先由基金會現任會長Kay Coles James致詞並介紹總統，同日將出席重要國會聽證會（國務卿出席）的參議院亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）也將與等多位美方政要智庫代表也將出席參與，其中包括：哈德遜研究所所長Ken Weinstein、美台商業協會會長韓儒伯 Rupert Hammond-Chambers）、美國企業研究所亞洲研究主任卜大年 Dan Blumenthal等人。

除此之外，總統府進一步規劃，已經敲定於4月9日，應美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與「布魯金斯研究院」（The Brookings Institution）及「威爾遜國際學人中心」（The Woodrow Wilson International Center for Scholars）邀請，連線CSIS，與美國重要政、學界人士進行視訊會議。

有關本次視訊會議，將由前副國務卿阿米塔吉（Richard L. Armitage）擔任引言人，CSIS亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林（Michael Green）擔任主持人。會中，總統將向與會來賓發表專題演說，並接受提問。

總統府表示，本次視訊會議係蔡英文首度在總統府以視訊會議方式與美國重要意見領袖針對台美關係及區域安全情勢交換意見，亦為今年紀念《臺灣關係法》立法40周年相關活動之一。