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跟老婆借10萬養小三！蘆洲男遭劈腿「揮刀怒殺女友」：我賺的錢全給她

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社會中心／綜合報導

新北市蘆洲區集賢路一處社區大樓31日凌晨0時許驚傳凶殺案，56歲已婚的王男不滿婚外情女友程女（55歲）另結新歡，與另名已婚章男（59歲）甜蜜交往，憤而持刀與程、章2人談判，不料雙方交談還不到5分鐘，王男即情緒失控朝2人追砍，章男左側腹部中刀驚慌逃命，而程女則遭砍10多刀，命喪血泊中。在王男向警方自首、檢方複訊後，認其涉案重大，且有逃亡可能，因此31日晚間已向法院聲請羈押。

▲▼王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲王嫌不滿每天開計程車的收入幾乎全交給女友，甚至還向老婆借款十幾萬養她，但程女仍移情別戀。（圖／記者趙永博攝）

警方調查，兇嫌王男在多年前於卡拉OK店認識陪侍的程女，2人旋即陷入熱戀；王嫌不顧自己有妻小，背著老婆悄悄搞婚外情，與程女交往將近10年；但日前王嫌卻發現，女友對自己開始冷淡、疏遠，追查之下才得知程女移情別戀，愛上另名已婚的章男，周旋在2個家庭之間；王嫌為此不平，憤而於31日凌晨持刀相約2人談判，要程女在2男之間做出抉擇。

情敵見面，分外眼紅；待程、章2人現身後，雙方談判僅短短5分鐘，王嫌即因程女態度冷淡至極，被挑起的醋意瞬間爆炸，抄出預藏的水果刀就朝著程女猛刺數刀，見到程女中刀倒地、渾身濺血後，王嫌還不願放過，暴怒再朝其背後補刀，並伸手將程女「翻面再砍」，又朝其胸口猛刺。眼見數刀過後程女已氣由若絲，殺紅眼的王嫌立即掉轉刀尖，朝著章男揮劃，當場在其左腹留下一條長約10公分的刀傷；肚破腸流的章男吃痛後捂著傷口逃跑，驚慌向超商求救。

▲▼蘆洲集賢路情殺，王嫌不滿程姓女友另結新歡，憤而狂刺10多刀致她於死。（圖／東森新聞）

▲▼蘆洲集賢路情殺，王嫌不滿程姓女友另結新歡，憤而狂刺10多刀致她於死。（圖／東森新聞）

▲程女中刀倒地後，王嫌還冷血補刀。（圖／東森新聞）

待員警獲報趕抵現場後，王嫌早已逃跑不知所蹤，而社區車道血跡斑斑，倒臥在地的程女頸動脈破裂，已經沒有生命徵象，經送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治；而章男則是臟器外露，經急救後保住一命。

在案發後不到30分鐘，王嫌又自行騎著機車、帶著洗乾淨的兇刀前往三重慈福派出所自首投案；他憤憤不平地表示，他背著妻子與程女交往近10年，過去女友有好長一段時間都沒有工作，他還是無怨無悔地付出，將每天開計程車所賺到的錢全交由程女花用，甚至還巧立名目向老婆借款十幾萬，就是為了供養她，怎料程女在找到工作、前往卡啦OK任職後2個月，感情說變就變，戀上另名人夫，王嫌不甘10年來的付出轉眼成空，才會憤而持刀殺人，原本在逃跑後洗淨兇刀想自我了斷，但最後還是反悔選擇投案。

警方在偵訊後依殺人罪嫌將王嫌移送法辦，經檢警複訊，認為其所涉殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，因此31日晚間向法院聲請羈押。

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▲▼王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲王嫌犯後自知難逃法網，原本洗淨兇刀想自我了斷，但事後卻反悔，選擇前往派出所投案。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：蘆洲,集賢路,小三,婚外情,劈腿,

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