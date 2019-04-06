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「餵老鼠咬布袋」外甥在舅舅店工作偷錢　隱藏式攝影機全都錄

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▲▼ 甥在舅舅店內工作偷現金　被隱藏式攝影機全都錄 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲張男見警方上門，拔腿就跑。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因竊盜案遭通緝的張姓男子，到不知情的舅舅店內擔任送貨員，還涉嫌行竊收銀台現金，多次作案，過程被監視器清楚拍下，硬狡辯沒有偷，舅舅氣得報警，向警方報案，警方上門，他拔腿狂奔，警方追了百公尺將他逮獲，才知他因案被通緝犯，訊後押解歸案，並依竊盜罪嫌送辦。

▲▼ 甥在舅舅店內工作偷現金　被隱藏式攝影機全都錄 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼張男落網與在店內行竊過程。

▲▼ 甥在舅舅店內工作偷現金　被隱藏式攝影機全都錄 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東分局建國派出所警員何厚儀、林景盛、蔡顏名日前處理一件免洗餐具店內員工竊盜案，店家負責人稱是一名30歲 張姓員工，利用他不在的時間，監守自盜偷收銀台內現金1萬3千元。

員警獲報，利用張男上班的時間前往店內逮人，但警方才一走到門口，張姓男子講完話後轉身逃跑到後巷，還好員警訓練有素，反應動作快，尾隨追趕，追了百公尺後將他逮獲。

警方調查，店家負責人是竊嫌的舅舅，看張沒有工作，叫他到店內幫忙，但自從張男到職後，內收銀台不時會短少現金，惟金額不多，無法立即察覺，都等到晚上結帳時才會被發現。

老闆追問張未果，只好裝設隱藏式監視器，清楚拍到張作案過程，因此報案。而張男落網後，不但謊報身分，甚至哀嚎自己受傷、不配合調查，最後查出他酥竊盜案被通，因擔心被抓坐牢，才會報上假的身份、跑給警察追。

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關鍵字：屏東警察竊盜跑百米

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