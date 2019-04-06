談蔡賴配　蘇貞昌：希望競爭者合作成最大力量

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前總統陳水扁4日在臉書發文提及，2008年總統大選民進黨協商組成「謝蘇配」的黃金搭檔，結果同台未必同心，整體戰力並沒有發揮，足給推動「蔡賴配」的有心人士參考。行政院長蘇貞昌6日受訪時再被問及蔡賴配，他表示，希望兩個競爭者能合作成為最大力量。

行政院前院長賴清德在民進黨總統初選聲勢看好，外傳黨內有人醞釀連署召開臨時全國黨代表大會，若賴清德出線將透過「霸王條款」提案撤換。賴清德日前被問到，從蔡賴配到霸王條款似乎都對自己不利，他回應，民進黨不是一言堂，本來就什麼意見都會有，對黨有信心，但他也再次重申拒絕蔡賴配。

陳水扁以2008年總統大選民進黨原協商同意「蘇謝配」，因有人反對而破局，初選黨員投票，殺到見骨見血，謝長廷出線，邀請落敗的蘇貞昌擔任副手，組成「謝蘇配」的黃金搭檔，結果同台未必同心，整體戰力並沒有發揮，他認為，若蔡英文順利出線，是否要找賴清德搭檔，2008年經驗可以做參考，且賴清德要是真當副手，能否真團結，大家可想看看。

蘇貞昌6日被問及謝蘇配同台不同心，他表示，民進黨規定要有協調，希望能協調出最好結果，一位現任總統、一位想當總統的人，都是有智慧的人，希望要為台灣奉獻的心最後能有最好的結果。媒體追問蔡賴配，蘇貞昌回應，「我們都很希望，兩個競爭者，最後能後合作成最大力量，讓民進黨能為台灣繼續貢獻」。

針對黨主席卓榮泰說壞的結果是分裂，蘇貞昌說，同一個黨的人沒有人想看到分裂，還是希望大家一起努力得到最好結果。