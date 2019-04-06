帆艇＆救生艇不敵強烈東北季風翻覆　5人落海浮沈獲救　

▲海巡署艦隊分署第五海巡隊5日在高雄外海救起五名落海民眾。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

昨5日高雄外海颳起強勁東北季風，風速很大，海象不佳，先後有一帆船與救生艇翻覆，共5人落海，情況危急，海巡署高雄分隊獲報冒險搶救，將他們順利救上岸。

▲▼海巡署高雄分隊高雄外海救人。

海巡署艦隊分署第五海巡隊昨5日下午2時32分接獲第七巡防區指揮部轉118報案專線通報，在高雄港第一及第二錨泊區海域之間的距岸約1.6浬，有一艘帆船翻覆。

在附近海域戒護帆船之救生艇在前往救援帆船過程中，也因海象不佳翻覆，現場共有5人落水待救，情況危急。

高雄海巡隊線上PP-2058艇接獲通報後，立即趕往救援，但因高雄海域持續吹起強勁東北風，且海象不佳，PP-2058艇仍冒險前往救援，於下午3時2分抵達旗津中洲外海1浬處，發現第一艘翻覆的救生艇，有2人等待救援，艇上人員立即將2人救援至巡防艇上，接著前往另一個待救海域。

下午3時半，於中洲外海0.89浬處，發現該艘翻覆帆船及3名待救人員，海巡人員隨即將待救人員救援至巡防艇上，最後將救起的5人，平安送回一港口安檢所。

經調查，翻覆帆船及救生艇皆屬台南市體育會帆船委員會，該2船於昨天早上上午9時許由台南市漁光島帆船基地出海，預計至大鵬灣參加帆船比賽，因帆船航行至旗津中洲外海時海象惡劣導致帆船翻覆，而救生艇在前往救援過程中亦不慎翻覆，才向海巡署求援。

高雄海巡隊提醒民眾，從事海上活動須注意自身體力及海象狀況，切勿勉強，以維護個人生命財產安全。民眾如有需要海巡署服務事項，請撥打海巡「118」服務專線求助，確保安全。