賓士闖紅燈撞倒女騎士　假停路邊瞬間加速...車牌2年前註銷

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一部黑色賓士車駕駛闖紅燈，撞倒一名機車女騎士，先假意靠路邊停車，突然加速逃逸，警方獲報調閱監視器，以及根據事故現場民眾行車記錄器鎖定車牌，卻發現該車是懸掛臨時車牌，而且2年前已經報案遺失註銷了，警方通知車牌申請人到案說明，並追查肇事車輛行蹤。

▲黑色賓士車懸掛2年前就註銷的車牌，3月30日闖紅燈撞倒女騎士後逃逸，警方正全力追查當中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，3月30日下午4時許，廖姓女騎士（37歲）在新北市蘆洲區三民路26巷口停等紅綠燈，見綠燈後直行，竟遭一部黑色賓士車直接撞上，造成左腳及背部挫傷，幸好沒有生命危險。

▼黑色賓士車闖紅燈撞倒女騎士後，假意停路邊，卻加速逃逸，警方正全力追查當中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

該輛賓士車撞倒廖女後，先假裝靠路邊停車，突然間加速逃逸；警方獲報後，調閱相關監視器以及根據民眾提供的行車紀錄器影像，發現賓士車牌懸掛臨時車牌，登記在一間公司名下，更在2017年4月10日申請人已經報案遺失，當時也不是懸掛在這輛黑色賓士車。

警方覺得是有蹊蹺，已經通知該車牌當時申請人到案說明，目前將擴大調閱監視器，追查肇事車輛動向。

▼黑色賓士車懸掛2年前就註銷的車牌，3月30日闖紅燈撞倒女騎士後逃逸，警方正全力追查當中 。（圖／記者陳以昇翻攝）