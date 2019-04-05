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川普將於白宮再晤劉鶴　美媒曝：也會公布「川習會」日期

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▲劉鶴,川普,中美貿易,談判。（圖／路透社）

▲劉鶴在美東時間4日下午將再與川普續談貿易談判。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

美中第九輪貿易談判3日持續在華府進行，雙方希望在本輪談判結束時就核心問題達成協議。根據白宮周三發布的總統日程安排，美國總統川普將在美東時間周四下午4時30分，在白宮與大陸國務院副總理劉鶴會面。《華爾街日報》報導提到，兩人會面的當天，川普可能會宣布「川習會」的日期；不過白宮方面表示，白宮沒有打算宣布會談日期。

▲劉鶴,川普,中美貿易,談判。（圖／路透社）

據路透社報導，美中今天在華盛頓繼續舉行經貿會談，美方由貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）主談。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稍早受訪時表示，本周在華府的會談順利進行，劉鶴率領的中方代表團將在華府停留3天，還可能更久。

根據白宮周三晚間發布的總統日程安排，這次會晤將在美東時間周四下午4時30分（台灣時間5日清晨4時30分）於橢圓形辦公室舉行。《華爾街日報》引述知情人士稱，當天可能會宣布「川習會」的日期。

▲▼ 劉鶴,中美貿易,姆努欽,第八輪貿易談判,經貿磋商。（圖／路透社）

▲第八輪貿易談判日前在北京落幕。（圖／路透社）

此外，也有外媒提到，中方希望「川習會」在第三國舉行，美方也要求北京當局在2025年前要兌現採購美國商品的承諾。對於下一場「川習會」的消息，路透社引述川普一名官員表示，白宮沒有打算宣布會談日期。

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關鍵字：中美貿易戰,美中貿易戰,經貿談判,劉鶴,梅努欽,Steven Mnuchin,川習會,北美要聞

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