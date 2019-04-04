非洲豬瘟首度攻破新疆　雲南同日也爆疫情「196頭發病105死」

▲新疆維吾爾自治區烏魯木齊市一處養殖合作社4日確診發生非洲豬瘟疫情。圖為東莞的工作人員把豬拖到屠房。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停。大陸農業農村部新聞辦公室今（4）日在官網通報稱，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市米東區一處養殖合作社發生疫情，該養殖合作社存欄生豬200頭，發病15頭，死亡15頭。農業農村部也在2小時候再發通知，當中提到雲南省香格里拉市也爆發非洲豬瘟疫情，301頭生豬中有196頭發病，105頭死亡。

據大陸農業農村部官網資料顯示，農業農村部今天接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，烏魯木齊市米東區一養殖合作社發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖合作社存欄生豬200頭，發病15頭，死亡15頭。

▲非洲豬瘟疫情在大陸延燒。（圖／CFP）

繼新疆的這起非洲豬瘟疫情通報後，大陸農業農村部今天下午4時53分再發通知稱，雲南省香格里拉市一村民小組的10戶養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，10戶養殖戶共存欄生豬301頭，發病196頭，死亡105頭。

通報稱，疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實。

非洲豬瘟疫情近半年來在大陸延燒，新疆傳出的這起疫情，為全大陸第121例，也是非洲豬瘟疫情自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，首次進入新疆地區。目前未發現非洲豬瘟的省區，只剩下西藏和海南。

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