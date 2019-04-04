大陸豬肉加工業5月起須檢測非洲豬瘟　複檢驗出就「徹底消毒」

▲生豬養殖場示意圖。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸市場監管總局、農業農村部、工業和信息化部3日聯合發布公告指出，豬肉加工業者5月起須檢測非洲豬瘟，一旦發現病毒呈陽性（染病）反應，首次先封存，複檢再驗出就要「徹底清洗消毒」，嚴防帶病生豬產品流入市場。

市場監管總局、農業農村部、工業和信息化部發布公告指出，為進一步加強非洲豬瘟防控，嚴防染疫生豬產品進入食品加工流通環節，按照國務院非洲豬瘟防控工作部署，發布加工流通環節開展非洲豬瘟病毒檢測公告。

▲大陸市場監管總局網站公告。（圖／市場監管總局網站）

公告內容指出，豬肉製品加工企業應參照《農業農村部辦公廳關於非洲豬瘟病毒檢測試劑盒有關事宜的通知》和農業農村部第119號公告的要求，使用經批准或者經中國動物疫病預防控制中心，符合要求的檢測方法及檢測試劑，針對生豬產品原料開展「非洲豬瘟病毒核酸檢測」並做好記錄。豬肉製品加工業者5月1日起執行非洲豬瘟病毒檢測。

豬肉製品加工企業在生豬產品原料中檢出「非洲豬瘟病毒核酸陽性」的，應立即封存陽性樣品的同批次原料，並報告所在地市場監管、畜牧獸醫部門，並將陽性樣品送至具有非洲豬瘟病毒檢測資質的單位複檢。若複檢又呈現陽性，企業要在當地市場監管、畜牧獸醫部門監督下，按規定對同批次生豬產品原料進行「無害化處理」，對相關場所進行徹底清洗消毒。

這些生豬產品包括豬肉、豬內臟、豬油、豬血、豬骨等源於生豬的食用產品，豬肉製品加工業則是以「生豬」為原料的加工食品生產企業。

另外，各級市場監管部門要加強對食品交易市場、銷售企業和餐飲企業的監督檢查，針對「兩證」（動物檢疫合格證明、肉品品質檢驗合格證）不全、來源不明、無法提供非洲豬瘟病毒檢測合格報告的生豬產品，應進行重點排查，發現可疑的生豬產品要及時實施抽檢，防止帶病生豬產品流入市場。

▼截至4月3日大陸非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝自中央災害應變中心）