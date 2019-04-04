資深立委李嘉進瞄準新北捲土再戰　與柯文哲互動受關注

▲曾任四屆立委、國安諮詢委員的李嘉進（右）今在臉書發出致鄉親公開信，宣布角逐新北市土城、三峽選區立委。（圖／亞東關係協會網站）

記者蔡浩祥／台北報導

去年九合一選後，國民黨情勢大好，不少資深立委有捲土重來。曾任四屆立委、國安諮詢委員的李嘉進今在臉書發出致鄉親公開信，宣布角逐新北市土城、三峽選區立委。值得關注的是，李嘉進之子李縉穎現為北市府秘書處主任研究員，屆時與台北市長柯文哲互動如何，備受關注。

李嘉進曾於1999年到2009年間擔任四屆立委，之後轉任總統府國安會諮詢委員和亞東關係協會會長，卸下公職後持續經營土城、三峽選區；截至目前，該選區已有前立委盧嘉辰，和市議員黃永昌、林金結相繼表態參選，進入「四搶一」局面。

從基層一路做到中央的李嘉進在公開信指出，台灣正面臨經濟產業空轉、兩岸關係緊張、社會脫序等問題，如何加緊解決，提升台灣競爭力，讓台灣恢復往日榮耀，成為最重要的課題。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

除歷練豐富，李嘉進與柯文哲的互動如何？可說是備受關注，原因是去年九合一選後，柯文哲與非綠營人士互動頻繁，延攬李嘉進之子李縉穎加入柯團隊，擔任秘書處主任研究員，參與柯文哲訪美籌備工作。

據了解，李縉穎曾是國民黨青年智庫「新共和通訊」編輯，多次發表台北市長選情文章。

隨著初選腳步持續，屆時李嘉進與柯文哲互動如何？柯又是否可能把白色力量光譜向藍營延伸，為「藍白合作」起頭，成為土城、三峽選區重要觀戰指標之一。