糗！兒童節發「注音文」　柯文哲臉書錯字連篇被抓包　

▲柯文哲臉書發注音文。（圖／截取自柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

4月4日為兒童節，台北市長柯文哲除了在臉書上宣傳兒童節相關優惠外，還特別在臉書放上「注音文」，以熊讚學騎車的故事，勉勵小朋友不要怕失敗，但卻有眼尖民眾發現，短短60個字就有4個注音錯了，引發意外討論。

柯文哲在臉書表示，連假期間4月4日到7日，台北市6歲以上、12歲以下的小朋友，憑數位學生證或兒童優惠卡，就可以免費搭乘台北捷運，下面幾個地方跟活動，選一天帶著孩子們一起去逛吧。

但值得一提的是，配圖放上熊讚騎腳踏車的照片以及一段用注音文打成的短文，內容提到，每一件事情都要確定做得到才去做，那也沒幾件事情可做，所以不要怕失敗，才有機會成功，成功和失敗的唯一差別，就是意志力，但卻被眼尖民眾抓包有注音拚錯。

本身擔任兒童刊物編輯的張小姐指出，「每一件事」的「一」應該念二聲；「做得到」的「得」則是念輕聲；「那也沒幾件事」的「那」是念四聲；「成功和失敗」的「和」也是念「ㄏㄢˋ（四聲）」。

張小姐推測，該貼文可能是透過軟體直接排版，注音直接套上去才會出錯，因為系統不會辨識注音。

對此，台北市政府副發言人柯昱安表示，確實是以電腦系統排版才產生錯誤，謝謝提醒，往後會更加注意，稍後也會儘速修正。