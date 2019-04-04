小米掃地機器人10元開搶　4／4「瘋狂秒殺」時段公開

▲小米米粉節開跑，4／4上午10點有10元掃地機器人。（圖／翻攝小米官網）

記者蔡惠如／綜合報導

小米4／2至4／7一年一度的回饋活動「米粉節」正式開跑，針對家電有50元至1,000元不等的降價促銷，除產品降價外，還有另一個重頭戲便是能用10元買到家電的「限時10元瘋狂秒殺」活動，今（4／4）是清明連假第一天，祭出原價7,895元的小米掃地機器人，特價10元就買到，不如趁勢搶便宜。

「限時10元瘋狂秒殺」活動在之前曾表示會限量釋出的商品，包括掃地機器人、直流變頻電風扇、空氣淨化機跟小米AI音箱都入列。達人表示，建議開好頁面先登入小米帳號，且將放到購物車商品盡快結帳，避免訂單失效無法成功買到。

秒殺商品時段如下：

4／4 中午12：00 米家掃地機器人，原價7,895元，秒殺價10元，限量10台。

4／4 中午12：00 小米AI音箱，原價1,495元，秒殺價10元，限量10個。

4／4 15：00 小米MIX 2 64GB，原價8,999元，秒殺價10元，限量10支。

4／4 15：00 小米手環 3，原價895元，秒殺價10元，限量20台。

4／4 18：00 紅米Note 6 Pro 玫瑰金 4GB+64GB，原價4,999元，秒殺價10元，限量10台。

4／4 18：00 米家電動刮鬍刀，原價995元，秒殺價10元，限量20個。



▲10元限量商品秒殺時段。（圖／翻攝小米官網）