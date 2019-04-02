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小米米粉節超級夯　線上官網當機、實體門市塞到爆

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▲小米米粉節。（圖／翻攝小米官網）

▲小米米粉節4/2早上十點開跑。（圖／翻攝小米官網）

記者邱倢芯／綜合報導

小米台灣從今（2）日早上10點開始，一路到4/4晚上11點59分為止，將有一連三天的小米米粉節活動，今年打出了「小米明星商品最高現省千元，用券還可折上折」的優惠好康，吸引大批米粉瘋狂搶購；結果米粉節開跑不到一個小時，小米官網出現當機情況，線下實體門市也是塞到爆。

小米線上官網在米粉節開跑不到半小時的時間，就出現系統流量過載、當機的情況，且小米台灣還緊急地在官方粉絲團發出公告與米粉們致歉。

▼ 米粉節剛開跑，就出現網站當機強況，緊急宣布搶修。（圖／翻攝自小米台灣粉絲團）

▲▼ 米粉節剛開跑，網站當機，緊急宣布搶修。（圖／翻攝自Facebook／台灣小米官網）

另外在實體門市方面，在行天宮的小米之家，今天也是被亟欲搶購優惠商品的米粉擠得水泄不通，根據官方指出，在十點米粉節開跑前小米之家門口就有米粉開始排隊，且在開放入店後，門市內也是被人潮擠得滿滿。

▼小米米粉節，線上官網流量過載、線下實體門市也是被人潮塞滿。（圖／小米台灣提供）

▲▼小米米粉節，線上官網流量過載、線下實體門市也是被人潮塞滿。（圖／小米台灣提供）

據了解，為了一年一度米粉節盛典，小米台灣推出多款明星商品優惠直降，像是小米MIX 2（6GB+128GB），直降2,000元、特惠價7,999元；小米MIX 2 （6GB+64GB）降2,000元，特惠價6,999元。

除智慧型手機外，多款智慧家庭裝置現買現折，包括石頭掃地機器人折價1,000元，特價11,995元；小米空氣淨化器2S降500元，特價3,995元，90分金屬旅行箱降300元，特價4,695元；米家石英錶直降300元，特價1,495元；AMAZFIT運動手環2降100元，特價1,295元；米家直流變頻電風扇直降100元，特價1,895元；小米AI音箱折100元，特價1,395元。且還有超過70款熱銷商品現折大回饋。

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關鍵字：小米台灣,米粉節

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