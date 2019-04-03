票選「故事森林館」誕生　鄭文燦：送給孩子最好的兒童節禮物

▲百年歷史日式宿舍修建的「壢小故事森林館」誕生是孩子最好的兒童節禮物 。（圖／桃園市政府提供）

楊熾興／桃園記者報導

具有百年歷史的桃園市中壢國小日式宿舍，經4年設計修復後108年底開放民眾命名票選為「壢小故事森林」，於3日兒童節前正式開館，現場規劃有開館展覽、手作體驗課程以及「孵市集」活動，歡迎大小朋友們一同前來探索。



市長鄭文燦指出，壢小故事森林前身為日治時期中壢公學校教師宿舍，興建於民國6年，戰後成為中壢國小教職員宿舍，已有102年歷史。升格後，市府於104年登錄為桃園市歷史建築，歷經4年調查研究暨規劃設計與修復工程，耗資4,800萬元打造親子教育特色館舍，園區面積871平方公尺。今年適逢中壢國小創校120週年，在兒童節前夕開館營運，百年老宿舍化身城市故事館，帶領大小朋友們一同了解中壢故事，是孩子最好的兒童節禮物。

▲▼將朝向歷史建築活化、自給自足、永續經營的文化觀光面向發展 。（圖／桃園市政府提供）





壢小森林故事館是個很好的基地，將朝向歷史建築活化、自給自足、永續經營的文化觀光面向發展，園區共3棟建築物，A棟「沐樂居」為展示空間、B棟「儒林所」是親子繪本空間，C棟「睦森館」則是食育及多功能空間，提供親子閱讀、說故事，豐富的講座及食育體驗。



文化局以「勇闖壢小故事森林」為開館系列展概念，時間軸穿越日本時代至今，重現中壢地區現代教育的開端、周邊趣味老店舖發展以及壢小故事森林修復歷程。展覽中規劃有一張藏寶圖，邀請小朋友探險勇闖壢小故事森林，找找十大修復亮點，挖掘場域故事及特色。在開館展4月3日至7月7日期間，並精心策劃11場講座及主題遊程。活動報名網址：https://reurl.cc/lyngv