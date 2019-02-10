草莓米漢堡、芭樂握壽司...當季水果入菜！12道幸福味做法公開

▲水果示意圖。（圖／CFP）

記者許展溢／綜合報導

有「水果王國」美譽的台灣，一年四季都可嚐到鮮甜可口的果品， 專門介紹各種農業資訊的農世公司特別以「買在地」、「選好果」和「做好飯」3大重點，設計每月1道幸福味，要教大家如何用當季水果簡單做出美味料理。

1、蓮霧菇菇炊飯

食材：

蓮霧2顆、米2杯、乾香菇4朵、雪白菇1包、青蔥2枝、食用油少許、日式醬油2大匙、糖1小匙、水2杯。

作法：

❶將乾香菇泡軟切細絲，起油鍋爆香後，依序放入青蔥與雪白菇快炒備用。

❷白米2杯洗淨後，加入2大匙醬油、1小匙糖，再加水2杯與作法❶材料攪拌，放入電鍋蒸煮。米飯蒸熟後，拌入切絲蓮霧，爽口的蓮霧菇菇炊飯即可上桌。

▲蓮霧菇菇炊飯。（圖／農世股份有限公司提供）

2、柑橘米果沙拉

食材：

柑橘2顆、市售鹹酥鍋粑100克、生菜3至4片、小番茄適量，橄欖油、砂糖、檸檬汁、柑橘汁各1小匙、鹽少許。

作法：

❶柑橘2顆洗淨剝皮，將柑橘1顆切塊狀，另1顆榨汁備用。

❷柑橘皮切細丁，加入砂糖稍作熬煮後，再加入柑橘汁、檸檬汁、鹽與橄欖油調和備用。

❸生菜洗淨，鋪上切塊的鹹酥鍋粑、小番茄，淋上作法❷醬汁，即成健康清爽的柑橘米果沙拉。

▲柑橘米果沙拉。（圖／農世股份有限公司提供）

3、枇杷甜糯米

食材：

枇杷6顆、長糯米1杯、水800cc、白木耳適量、冰糖3大匙、枸杞少許。

作法：

❶先將糯米浸泡1小時後，長糯米與水，以1:0·6比例，電鍋外鍋12杯水，蒸熟後加入1匙冰糖拌勻備用。

❷枇杷去皮對切去籽後，將蒸熟的糯米塞入枇杷，置入鍋內加入白木耳、枸杞、2匙冰糖與800cc的水，放入電鍋燉煮後，即可成一道養生甜品。

▲枇杷甜糯米。（圖／農世股份有限公司提供）

4、鳳梨藜麥酥

食材：鳳梨1/2顆、藜麥200g、蘿蔓葉8片、三島香鬆適量。

作法：

❶藜麥洗淨浸泡2小時後，瀝乾以油炸酥備用。

❷蘿蔓葉洗淨擦乾，鋪上切片鳳梨、炸酥的藜麥、撒上少許三島香鬆，即可食用。

▲鳳梨藜麥酥。（圖／農世股份有限公司提供）

5、芭樂握壽司

食材：米 1.5杯、壽司醋 45cc、明太子30g、海苔片2片、沙拉適量。

作法：

❶飯蒸熟後快速加入壽司醋45cc拌勻，待涼備用。

❷芭樂洗淨去籽切片備用。

❸取適量的壽司飯，捏成橢圓形後，放上切片芭樂，再以長條狀的海苔包覆固定，加上少許沙拉與明太子點綴，清爽的芭樂握壽司即可享用。

▲芭樂握壽司。（圖／農世股份有限公司提供）

6、梨起司炸飯糰

食材：白飯3碗、豐水梨1/2顆、德國香腸1條、起司片3片、甜玉米100g、蛋1顆、麵粉1/2杯、麵包粉1/2杯；巴西利、黑胡椒粉與鹽適量。

作法：

❶梨去皮後與香腸、起司片切丁，備用。

❷白飯加入作法1材料，再添加適量巴西利、黑胡椒粉、鹽巴調味拌勻，備用。

❸保鮮膜抹上一點油，將作法2材料以保鮮膜包裹呈球狀飯糰，沾上麵粉，滾上蛋液，再沾裹麵包粉後，起油鍋，將飯糰炸至金黃色，即成酥脆爽口的梨米食點心。

▲梨起司炸飯糰。（圖／農世股份有限公司提供）

7、水蜜桃小米凍

食材：

水蜜桃2顆、水大約600克、吉利T20克、糖100克、小米12杯。

作法：

❶將小米12杯洗淨後，以1:1的水用電鍋蒸熟，待涼備用。

❷水煮至80度，倒入調勻好的吉利T與糖，用小火煮至完全融化。

❸煮好的漿汁倒入模型，加入切片的水蜜桃與適量小米，置涼後放入冰箱冷藏定型，扣出即可食用。

▲水蜜桃小米凍 。（圖／農世股份有限公司提供）

8、火龍果黑糖小丸子

食材：

火龍果紅、白果肉各1顆，糯米粉400克、地瓜粉60克、黑糖200克、白芝麻少許、熱水適量。

作法：

❶紅、白果肉火龍果剝皮後，分別打成白肉與紅肉果汁準備湯圓染色用。

❷糯米粉200克加地瓜粉30克拌勻後，加入少許熱水攪拌，再加入白肉火龍果汁，揉成麵糰後，切成小塊狀、再搓成小圓球狀，成白色米丸子；另再依上述作法製成紅色米丸子。

❸取一鍋水，水滾後放入紅、白湯圓煮熟撈起，拌入黑糖，再以竹串串起，撒上少許白芝麻點綴，可愛的小丸子即可熱熱享用。

▲火龍果黑糖小丸子 。（圖／農世股份有限公司提供）

9、柚香鳳翅包飯

食材：

去骨雞翅4隻、文旦柚汁200克、食用油1大匙、醬油2大匙、米酒1匙，糖、胡椒粉適量，煮好冷飯2碗、鹹鴨蛋1個、洋蔥14顆。

作法：

❶文旦柚汁、醬油、米酒、糖、胡椒粉調成醬汁，加入去骨雞翅醃15分鐘；洋蔥切丁備用。

❷取鹹蛋黃爆香，放入洋蔥丁、冷飯與剩餘的鹹蛋白拌炒置涼備用。

❸將作法❷塞入去骨雞翅內，以牙籤封口再塗上醃製醬汁，烤箱預熱後放入雞翅約烤10分鐘，取出翻面、再塗上醬汁烤10分鐘即可。

▲柚香鳳翅包飯。（圖／農世股份有限公司提供）

10、木瓜海鮮焗飯

食材：

木瓜1顆、白飯3碗、蝦子200克、透抽1隻、洋蔥12顆、蘑菇8粒、無鹽奶油1小塊、乳酪絲1包、黑胡椒、白胡椒粉適量、米酒2大匙、醬油1大匙、鹽少許、巴西利少許。

作法：

❶蝦子去殼、透抽洗淨切條狀，加入醬油、白胡椒粉與米酒1匙稍作醃浸。洋蔥切丁、蘑菇切片、木瓜對切去籽備用。

❷無鹽奶油加熱，依序加入洋蔥、蘑菇爆香，再放入蝦仁、透抽快炒，加入鹽、黑胡椒粉、1大匙米酒、3碗飯與2大匙乳酪絲拌炒。

❸將作法❷盛入木瓜盅，再舖上乳酪絲，烤箱預熱後，以200度約烤10分鐘，表面呈金黃色，撒上巴西利，即可食用。

▲木瓜海鮮局飯。（圖／農世股份有限公司提供）

11、柿子養生粥

食材：

甜柿2顆、白米1杯、水1000cc、綜合堅果少許。

作法：

❶白米前一晚洗淨去水，先置放冷凍庫，翌日熬煮口感更綿稠。

❷取甜柿去蒂去皮，切成約1公分塊狀備用。

❸冷凍後白米，加水1000cc，水滾後加入切丁甜柿一起熬煮至糊狀（約20分鐘）即可盛起，食用時加入少許堅果更加美味。

▲柿子養生粥。（圖／農世股份有限公司提供）

12、草莓米漢堡

食材：

草莓4顆、白飯2碗、豬里肌肉片200g、洋蔥1/4顆、起司片2片、美生菜數片、醬油2大匙、味醂1匙、米酒1匙

作法：

1.米酒、味醂、醬油調和醬汁備用。

2.將1/4顆洋蔥切絲、入鍋爆香再放入豬肉片炒熟，加入作法1醬汁小火悶煮收乾。

3.白飯用飯匙壓成圓餅狀，放入平底鍋，刷上醬油小火煎至兩面微焦。

4.煎好的米漢堡依續加上生菜、炒好的洋蔥肉、起司片、草莓；即成美味草莓米漢堡。

▲草莓米漢堡。（圖／農世股份有限公司提供）