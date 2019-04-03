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台新銳設計師登上海時裝周　陸消費者「接受度高超有勇氣」

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▲▼2019秋冬上海時裝周。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣新銳設計師周裕穎品牌JUST IN XX以「未來人」為主題，亮相2019秋冬上海時裝周。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

2019秋冬上海時裝周正於新天地太平湖公園舉行，今年台灣有約30家服飾品牌參與系列活動，包括新銳設計師周裕穎，雙人組竇騰璜、張李玉菁均應邀出席。談到上海時裝市場，設計師坦言這裡節奏較快，消費者有很大的自信跟勇氣，對創新用色和線條設計接受度很高。

上海時裝周創辦於2003年，每年分別舉辦秋冬、春夏兩個場次和各個週邊活動，如旅居英國、連兩季登上倫敦時裝周官方日程的台灣設計師黃薇Jamie Wei Huang，便應邀於TUBE SHOWROOM展現自己的創作理念。

▲▼黃薇Jamie Wei Huang作品在上海時裝周TUBE SHOWROOM亮相。（圖／Jamie Wei Huang提供）

▲黃薇Jamie Wei Huang作品在上海時裝周TUBE SHOWROOM亮相。（圖／Jamie Wei Huang提供）

周裕穎同樣是積極「讓世界看見台灣」的新銳設計師，過去曾與故宮聯名，藉由中西結合、傳統與現代感交互刺激的元素登上紐約、巴黎時裝周舞台，並於4月1日透過自家品牌JUST IN XX，以「未來人」為主題發表2019秋冬系列最新創作。

周裕穎表示，這次設計主題是希望向20世紀善用交流電的偉大發明家—尼古拉．特斯拉致敬，運用大量的閃電元素、金屬質感布料，結合抽鬚設計、絨布正逆毛運用，搭配實驗眼鏡、大型「未來人」字樣組合等，增添戲劇化效果和超時的科技元素，並用皮鞋面與NIKE球鞋搭配展現衝突感。

▼設計師周裕穎。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019秋冬上海時裝周。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼JUST IN XX 19秋冬系列亮相2019秋冬上海時裝周。（圖／JUST IN XX提供）

▲JUST IN XX 19秋冬系列亮相2019秋冬上海時裝周。（圖／JUST IN XX提供）

夫妻檔雙人組合竇騰璜、張李玉菁近年成為上海時裝周的常客，品牌DOUCHANGLEE在上海、台灣等地都有銷售，本次以「DIALOGUE 無框對話」為主題，希望人們能跳脫日常生活中的無形框架，展現「自信」，找出差異性和獨特輪廓碰撞下的火花。

竇騰璜表示，兩人的設計靈感主要來自於日常生活中，將彼此之間的差異性做結合，打破單獨個體的侷限，結合相同相異的元素，展現品牌「相對論」的創新理念，譬如毛衣逢上華麗的裝飾，異材質的外套拼接，又將大膽、清透的亮色系與山羊絨等材質混搭、運用透明薄紗描述輪廓等。

▼設計師竇騰璜、張李玉菁。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019秋冬上海時裝周。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼設計師品牌DOUCHANGLEE亮相2019秋冬上海時裝周。（圖／DOUCHANGLEE提供）

▲設計師品牌DOUCHANGLEE亮相2019秋冬上海時裝周。（圖／DOUCHANGLEE提供）

談到對大陸的市場看法，竇騰璜表示，上海消費群眾有更大的自信，在混搭上很有勇氣，對新線條設計的接受度也很高。張李玉菁認為，每個地區和城市有不同的風貌，上海節奏較快，台灣則「比較溫柔」，設計師也會因此做消費者考量，但是「彰顯設計師個性、獨特風格來主動吸引消費者也同等重要」。

周裕穎今年是第二次參加上海時裝周，他也未來能在大陸市場有更多發展，期待藉由展演認識新朋友，為上海時裝界帶來新的想像，甚至品牌設點。

▼2019秋冬上海時裝周。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019秋冬上海時裝周。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019秋冬上海時裝周。（圖／記者陳政錄攝）

台灣紡織業拓展會時尚行銷處服飾展覽科科長劉孔倫指出，上海時裝周是亞洲最具規模的時裝周活動之一，參加者不少是業界買家，台灣品牌透過走秀、展出，有利於增加曝光度和市場信心。

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