周志懷：一國兩制台灣方案可先探討「金馬一省兩制」

▲華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

首屆「新世代兩岸關係發展論壇」2日上午在廈門舉行。華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷在活動中表示，一國兩制的「台灣方案」的探討，可在目前的兩岸條件下分解進行，先探討與福建交流密切的「金馬方案」（金門、馬祖）。

周志懷表示，兩岸關係已進入新時代，可試行「統一分步走」，從金門、馬祖先著手，探索兩制的「金馬方案」，關注基層對基層的民主協商模式，「金門、馬祖跟大陸，特別是福建的交流，比台灣本島密切很多，也較不受台灣政治局勢、政黨輪替影響。」

周志懷指出，若將兩制的台灣方案分解，可先探索「一縣兩制」（兩岸連江縣）的馬祖方案，或是「一省兩制」（福建省）的金馬方案，「大陸應著力爭取台灣民心，加大兩岸社會融合力度，尋求破解兩岸政治難題之道。特別要加深兩岸人民互動，消除對立與敵意，才能真正增進台灣同胞對民族、國家的認知與感情。」

「新世代兩岸關係發展論壇」由廈門大學台灣研究院、台灣中國文化大學社科院和廈門市台灣學會聯合舉辦。此次論壇除了探討新時代兩岸關係的發展外，也慶祝大陸知名台灣研究學者陳孔立九十歲誕辰，陳孔立1987年起擔任廈大台研所所長，是大陸最早研究民進黨的學者之一，被大陸學界稱為台灣研究領域的「南派泰斗」。