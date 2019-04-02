單親媽沒錢養小孩闖空門　偷20萬轉身離開…警察站門口

▲廖姓單親媽媽闖空門得手20萬4000元，準備離開時，警察站門口將她逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一名單親媽媽因撫養小孩缺錢，竟趁屋主不在潛入房內，偷走屋主放在廚櫃內、準備發放員工薪資的20萬4ooo元現金，過程中被隔壁鄰居發現報警，警方到場時人贓俱獲，單媽還緊張的不停顫抖，警訊後依加重竊盜罪送辦。

廖姓單親媽媽（38歲）為了獨自撫養小孩，缺錢花用，2日上午10時許，竟潛入新北市樹林區俊英街一處2樓民宅內偷竊，在屋內櫥窗內偷走一只裝有20萬4000元現金的紙袋，殊不知行竊過程已被屋主隔壁鄰居發現。

▼廖姓單親媽媽闖空門得手20萬4000元，當場被警方人贓俱獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

屋主鄰居當時聽到隔壁有奇怪聲響，懷疑有竊賊入侵，隨即打電話報警；警方派員到場察看，才進門就發現廖女手拿著裝著現金的紙袋，當場人贓俱獲。廖女看到警察進門，當場傻眼，緊張的身體不斷顫抖，坦承養小孩缺錢才出此下策，訊後依加重竊盜罪移送法辦。

案發後屋主接到警方通知，才知道家裡遭小偷，所幸鄰居機警報案，警方及時趕到，才沒有讓這筆準備發放給員工薪資的現金被竊走，不斷向警方道謝。

▼屋主向警方道謝合影。（圖／記者陳以昇翻攝）