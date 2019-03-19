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鑰匙藏鞋櫃遭闖空門　鴛鴦盜「竊雞精」作不在場證明反漏餡

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▲▼鴛鴦盜竊走雞精送給朋友，想要製造不在場證明的人證。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼鴛鴦盜到銀樓變賣金飾的畫面成關鍵證據。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名鄭姓女屋主日前返家時發現被闖空門，不僅金飾、金條及現金都不見，甚至連雞精禮盒也被偷，警方經過調閱監視器後，發現有一對男女與屋主是舊識，知道鄭女會將鑰匙放在鞋櫃的習慣，就假借拜會朋友名義闖入屋內行竊，並將雞精送給朋友想製造不在場證明，不料卻因為雞精出廠批號漏餡，被警方送辦。

警方調查，39歲的余姓女子與87歲的鄭姓女屋主有姻親關係，余女先前在淡海路上的美髮店工作，鄭婦經常前往光顧消費，長久下來，余女知悉鄭婦生活作息及將家門鑰匙擺放在門口鞋櫃的習慣，今年2月余女離職後，頓時失去收入，便夥同39歲的溫姓男子趁鄭婦出門時，拿取鞋櫃的鑰匙進入住家行竊。

警方初步調查，余女及溫男都有毒品及竊盜前科，2人以假藉拜訪15樓住戶友人為由進入社區，於鄭婦家行竊得逞後，欲蓋彌彰，將竊來的1盒雞精禮盒贈送給該友人，以為可以製造不在場證明的人證，但是警方調閱監視器發現2人是空手進入社區，明顯不合理。

警方靈機一動，將鄭婦家中另外2盒雞精拿來比對，發現3盒雞精批號及製造時間相近，余女雖稱贈送友人的雞精是超商購買的，卻無法提出發票證明。警方再提出她當天到銀樓變賣金飾的監視器畫面，終於讓余女百口莫辯，坦承犯行，供稱竊來的金飾變賣得手贓款24萬元已與溫男均分花用，全案將2人依加重竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

▼鴛鴦盜竊走雞精送給朋友，想要製造不在場證明的人證。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼鴛鴦盜竊走雞精送給朋友，想要製造不在場證明的人證。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：雞精,淡水,不在場證明,鑰匙.鞋櫃,闖空門

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