偷走老貨車DIY大改裝又噴漆　警笑：手藝好到可去汽修廠

▲蘇姓男子偷走小貨車大肆翻新，連車主都認不出來。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

湖內一名男子日前偷走一輛車齡15年的小貨車，為了掩人耳目還特地花費了約4000元大舉為車輛改裝，不但利用噴漆將小貨車從頭到尾噴上嶄新的顏色，甚至大費周章偽造車牌，不過就在男子準備進將「新車」拿來作案前，就被湖內警方查獲，車主前來領車時當場傻眼認不出自己的小貨車，警方笑稱「手藝好到可去汽修廠工作」。

警方表示，湖街派出所日前接獲民眾報案，指出自己放在湖內區東方路上的小貨車遭竊，過濾附近所有的監視器畫面後，查出現年56歲的蘇姓男子，是轄區內的毒品列管人口，派員前往租屋出埋伏2天後，終於將蘇男一舉逮捕，並在贓車上查獲海洛因毒品。

當警方帶著蘇男前往岡山找到被偷走的小貨車時，發現車輛外觀早就被嫌犯利用噴漆從頭到尾進行「翻新」，根本看不出車齡已經15年，蘇男供稱，偷來的車打算用來行竊，他花了4000多元買了不少的噴漆，為求徹底「偽裝」，連車內都大舉翻新，甚至以電腦割字噴上某某工程行字樣，車主接獲通知看到自己的車被意外翻新當場傻眼，全案依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

▲▼蘇男利用電腦割字在車後噴上「工程行」字樣。（圖／記者洪正達翻攝）