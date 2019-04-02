「苗警守護　童在一起」　小小警察體驗營可愛模樣爆表

▲小朋友穿上交通警察背心，體驗騎乘警車的英姿及追風的快感。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1年1度的兒童節即將到來，苗栗縣警察局為歡慶兒童節，2日上午辦理「苗警守護 童在一起」兒童保護宣導活動，參加活動的兒童總計有50位，藉由闖關及遊戲問答的方式，讓小朋友們在活動中，瞭解警察值勤工作內容，從遊戲過程中習得守法觀念及實用知識，並體驗警察工作辛苦的一面，活潑有趣的活動內容讓許多小朋友們大開眼界，提前度過一個難忘的兒童節。

▲▼「霹靂勇警讚」及「無毒家園讚」的關卡，讓小朋友從中體驗警察遭遇歹徒時的處置方式。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這次的活動包含5大讚警，有「貓貍福佑婦幼讚」、「交通平安讚」、「無毒家園讚」、「膽大心細鑑識讚」、「霹靂勇警讚」等，每道關卡均與警察勤務有相關。其中最吸引小朋友目光的「交通平安讚」關卡，由苗栗縣徐耀昌縣長及警察局林局長親自引領，穿上交通警察背心，騎乘兒童警用機車的小朋友們，體驗騎乘警車的英姿及追風的快感。

活動後也安排有獎徵答的方式，向小朋友建立正確的婦幼安全、人身安全保護等實用知識。本次活動每位小朋友反應熱烈，過程中玩的不亦樂乎並學習到犯罪預防與交通安全觀念。

苗栗縣警察局局長林國清表示，小朋友是國家未來的棟樑，保護他們是大家的責任與義務，使他們能平安快樂的長大。並藉此活動向本縣的小朋友們提前說聲「兒童節快樂」。