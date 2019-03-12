「台男25K赴日拍AV」感想！「愛的鼓掌」後特寫最難拍：真的不是單純拍片而已

▲台灣男性大戰女優。（圖／翻攝自playno1）

記者葉國吏／綜合報導

日前臉書粉絲專頁「中指通」推出「台灣粉絲專屬感謝祭」活動，只要繳交25000原，就可以親自飛到日本跟以往只活在D槽中的AV女優拍片，引起注意。活動結束後，主辦單位中指通也在批踢踢上發表感想，「這真的不是單純的『把打炮拍成片子』而已。」

▲水嶋愛麗絲（左）和雨宮凛。（圖／翻攝自推特）

中指通和一劍浣春秋日前在臉書上PO文，透露被日本片商選中的2位「台灣汁光」已經和女優拍完片，作品之後將會用網路配信的方式曝光，而女主角就是甜美系的水嶋愛麗絲，以及擁有H罩杯豐滿上圍的雨宮凛，現場的側拍照也跟著流出，讓不少男性粉絲羨慕不已。

要和日本女優拍片代價不小，據悉，這2位台灣汁光除了要先支付2.5萬元的參加費用外，到了日本當地的食宿、交通都要自掏腰包，且這次還是「無酬演出」，一分一毫的酬勞都拿不到，引來不少網友關注。

▲中指通在批踢踢發表活動感想。（圖／翻攝批踢踢）



如今拍攝活動結束了，中指通也在批踢踢上發表感想，透露拍攝AV的辛勞。他直言「這真的不是單純的『把打炮拍成片子』而已。」他舉例，現場也有找來專業男優撐場，怎麼知道他是專業的？因為現場一直睡。根據了解，男優是很消耗體力的工作，所以他們找到空檔就會補眠，一起床又能進入狀況，非常厲害。

中指通也提到，整個拍攝過程最困難的地方就是「中出」，光是拍特寫就NG好幾次「真的還蠻需要技巧的」，並透露未來還會有相關活動。中指通這篇感想文讓許多鄉民推爆，從之前的諷刺「這實在有夠虧」、「付錢去給人家賺」的心態轉變成「你說的讓我有點心動」、「下次請先通知我」。