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新光金李紀珠：政府應嚴管保單宣告利率　採差異化管理

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▲▼ 新光金副董事長李紀珠。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 新光金副董事長李紀珠。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

我國壽險業面臨保單利差過高、海外投資過高、資金無法去化等結構性問題，立委建議金管會參考韓國經驗。新光金副董事長李紀珠今天(28日)建議，也可以參考日本經驗，日本比台灣早經歷高齡化、日幣升值、保單利差損、金融海嘯等困境，如今存活的日本保險公司都可借鏡。

李紀珠說，日本比台灣還要早經歷高齡化、日圓升值等狀況，過去日本保單宣告利率高達6%，現在只有0.25%，也有很高的利差損，並經歷金融海嘯，一堆日本保險公司倒閉，存活下來的保險公司值得去參考。

李紀珠提供數據，日本保單中保障型跟儲蓄型比率約8比2，只有20%是儲蓄型，日本政府有特別引導保險公司多銷售保障型保單，包括年金險、長照險、健康險，皆提供租稅優惠。台灣常看保費收入，但日本政府看保單件數、保額，透過政策引導日本保險公司多賣保障型保單。

李紀珠說，她之前跟金管會主委顧立雄見面，兩人討論發現很多民眾買一堆保單，卻不知道自己買了什麼，不如多存一點錢。她建議，政府應該創造一個平台，當民眾買了醫療險等，生病出院後就能一次結清理賠金，不需要填一堆申請書，這樣民眾也才願意自己把保單資料提供給第三方平台，保險公司也能省人力。並提供租稅誘因，引導保險公司轉向賣保障型商品。

李紀珠也贊成金管會緊盯宣告利率，她認為，政府應該嚴厲監管宣告利率跟保單風險定價，並且採差異化管理、汰弱留強，保險公司提過高的宣告利率，但是否超過保險公司自己的能力，保險公司賺不賺得到這麼高利率，這是政府應該要管的。

在資金面上，日本保費收入佔政府債發行量20%，台灣保費收入佔政府債發行量691%，這顯示台灣的公債量不足以容納如此龐大的保費，台灣保險公司只好往海外投資，但對日本來說，只要投資國內就夠了。

李紀珠強調，保險是長期的承諾，政府應該要嚴格管理，結構性的老問題要及早解決且「越早越好」。

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關鍵字：新光人壽,李紀珠,新光金,宣告利率

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