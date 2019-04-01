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6個月內第三起！　印度空軍一架MiG-27墜毀「無人傷亡」

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MiG-27戰鬥機。（圖／翻攝自維基百科）

▲MiG-27戰鬥機。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

印度空軍一架MiG-27戰機3月31日上午在拉賈斯坦邦（Rajasthan）南部的西羅西鎮（Sirohi）墜毀，這是MiG-27過去6個月內第三起墜機事故。值得慶幸的是，機上的飛行員彈射成功，也無造成地面上的生命與財產損失。

軍方透露，失事戰機大約11點45分從烏塔來空軍基地（UtarlaiAFB）起飛，其發動機在航程時發生故障，因此釀成意外。根據外媒報導，這起事故也是印度空軍今年第9次發生墜機，軍方從1月起陸續失去1架美洲虎式戰鬥轟炸機、2架MiG-27、2架鷹式噴射教練機、2架幻象2000，1架MiG-21，2月在與巴基斯坦的衝突時則被擊落1架MiG-21。

報導分析，印度軍方多次發生墜機事故，這與維修、保養能力不足有關，而在技術人員的學習與培訓上也相對薄弱。報導提到，曾有印度飛行員在副駕駛座位上待了35分鐘，結果順利取得360小時的飛行證書，因此難以承擔飛安的重任。

MiG-27是在MiG-23基礎上打造的對地攻擊機， 不過並未在俄羅斯以外受到廣泛使用。如今多數國家選擇使用MiG-23和Su-22。目前包括印度、哈薩克、斯里蘭卡均有使用MiG-27系列戰機，但俄羅斯和烏克蘭已將該型戰機退役。

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