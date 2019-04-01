昆山漢鼎廢料鎂意外引爆釀7死　員工：原定1日安全演練

記者魏有德、陳政錄／台北 – 昆山 連線報導

江蘇昆山漢鼎精密金屬有限公司廠區31日早上發生爆炸意外，造成7死5傷。據了解，事故原因是因工廠室外場地上存放廢金屬的集裝箱發生燃爆，引發火災。陸媒報導，發生爆燃的集裝箱內堆放物為生產廢料鎂，工廠原定4月1日進行安全演練。

▲台商「江蘇昆山工廠」突爆炸起火！ 釀7死1重傷。（圖／目擊者提供）

《新京報》報導，在昆山漢鼎精密金屬有限公司工作的員工指出，7時10分左右從衛生間返回時，看到許多人往外跑，煙很濃，「我想進去看看能不能幫忙滅火時，吊頂起火掉下來，我就趕快跑出來，再後來就爆炸了。」

也有事發車間員工表示，他們所加工的產品基本全是鎂做的，平時車間內不能有明火，官方通報所指燃爆的集裝箱平常就放在車間外，裡面堆放的是生產加工期間產生的鎂廢渣，一般一兩個月會有專人清理一次。

▲台商「江蘇昆山工廠」突爆炸起火！ 釀7死1重傷。（圖／目擊者提供）

報導指出，另一名涉事企業員工稱，前兩天工廠曾通知將於4月1日舉行應急疏散和消防器材使用演練，但該名員工同時透露，涉事企業平時的安全教育有「走過場」的感覺，「什麼也不講，就讓我們員工在上面簽個字」。

▲「漢鼎精密」員工展示「安全演練」手機短訊。（圖／翻攝新京報）

據《昆山發布》微信公眾號指出，3月31日上午7點12分左右，昆山綜保區漢鼎精密金屬有限公司加工中心工廠的室外場地上，存放廢金屬的一個集裝箱突然發生燃爆，引起工廠起火，導致7人死亡， 1人重傷，4人輕傷。

▲台企意外事故釀7死，昆山市迅速召開「安全生產工作緊急會議」。（圖／翻攝《昆山發布》微信公眾號）

事故發生後，蘇州市政府、昆山市政府相關官員，第一時間趕赴現場指導救援和事故處置工作，隨後並召開「安全生產工作緊急會議」。昆山市委書記杜小剛強調，要全面摸清安全隱患，立即開展安全生產大檢查、整治，突出危險化學品、涉爆粉塵、建築施工等重點行業領域，全力消除各類安全風險隱患及落實安全防範管控措施。

