「一輩子為台灣堅持非武力抗爭」　228紀念館創館人葉博文今晨過世

▲228紀念館創館人葉博文今晨過世。（圖／翻攝自陳耀昌臉書）

政治中心／綜合報導

國內知名血液疾病專家陳耀昌1日表示，「228開館館長葉博文今晨過世」，緬懷其終其一生，為台灣而努力，為台灣而貢獻，並PO出他人生最後一張照片，「他眷顧世界的最後一眼，是台灣總統府及他創始的228紀念館」。

核四公投促進會執行長葉博文於今晨4月1日七點十一分過世，他是駐英代表處文化組組長賴秀如的夫婿，賴秀如也在臉書貼文緬懷，表示葉博文「為台灣，一輩子堅持非武力抗爭」。



賴秀如受訪證實，葉博文已於上午7時許蒙主寵召，並將眼角膜等器官遺愛人間，也提到葉博文生前最大心願就是台灣人要團結，總統蔡英文要加油。



葉博文出生於1947年二二八事件發生那一年，葉博文年初因猛爆性肝炎住院，今晨辭世享壽72歲。葉博文是台北市二二八紀念館創館館長、台北建成扶輪社創社社長、核四公投促進會執行長、人民作主運動總指揮等職務。

中央社報導，葉博文與民進黨前主席林義雄的交情超過30年，兩人以「兄弟」相稱，本身是珠寶商的葉博文長期關心台灣前途、主權、核四公投、人民作主等重要議題，好友形容他，一生行俠仗義，出錢又出力、為善不欲人知、行事低調，對於核四公投、人民作主等社會運動行動力十足，無役不與。



陳耀昌說，葉博文終其一生，「為台灣而努力，為台灣而貢獻」，更捐出他的眼角膜，「我們會永遠記得他的身影與事蹟」，也PO出他人生最後一張照片，「他眷顧世界的最後一眼，是台灣的總統府及他創始的228紀念館」。