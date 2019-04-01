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社會 社會焦點 保障人權

2機車「互擠」1男翻兩圈跪路邊　1車倒掛電桿、號誌箱中

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▲2機車互擠碰撞後，1車失控衝入對向車道，夾在電桿和號誌箱中間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2機車互擠碰撞後，1車失控衝入對向車道，夾在電桿和號誌箱中間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台1線苗栗縣西湖段，3月31日下午發生2輛機車側撞車禍的意外；其中一位是西湖鄉代會吳姓代表（53歲），當時他正騎機車要從台1線左轉西湖鄉市區時，與一名騎在南下方向直行的張姓騎士發碰撞，張男和機車打滑到對向路肩，機車倒掛卡在號誌箱和電桿中間，造成吳男骨折送醫、張男則只有輕微擦傷，經警方初步調查2人都沒有酒駕，肇事責任正由警方釐清當中。

據警方表示，3月31日上午10時許，這2人皆騎機車要南下，但在行經台1線西湖橋前方時，吳男欲左轉進入市區，張男卻要直行台1線，2輛機車就擠在一起發生側撞，雙雙倒地。吳男被撞後在地上翻滾了2圈跪在路邊，但張男卻因失控連人帶車衝至對向，機車倒掛夾在電桿與號誌箱之間。

▲▼2車碰撞後，張男所騎的機車，就倒掛卡在電桿和號誌箱中，幸好騎士裝備齊全只受輕微擦傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼2車碰撞後，張男所騎的機車，就倒掛卡在電桿和號誌箱中，幸好騎士裝備齊全只受輕微擦傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼2車碰撞後，張男所騎的機車，就倒掛卡在電桿和號誌箱中，幸好騎士裝備齊全只受輕微擦傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

救護人員抵達時，張男因全身裝備齊全，身上僅受一些擦傷，但吳男送醫後發現肋骨及肩胛骨有閉鎖性骨折，需留院觀察。目擊民眾見到這場離奇的車禍，也拍照ＰＯ至網路社團上，引發熱議。

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關鍵字：西湖鄉,2機車碰撞,夾電桿號誌箱

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