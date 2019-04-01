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年號、廟號、諡號傻傻分不清？　古代帝王懶人包解密

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▲漢武帝是中國歷史上第一個創歷年號的皇帝。（圖／翻攝自維基）

▲漢武帝是中國歷史上第一個創歷年號的皇帝。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

日本新年號「令和」出爐後，也引起大眾對年號的好奇，不過在中國的歷史上，帝王除了有以紀年為目的的年號外，還有死後祭祀用的廟號及代表後人評價的諡號兩種，往往讓人區分不清，但其實只有年號是帝王在世時使用，餘下兩種都是帝王死後才會出現的。

年號起始於漢武帝，功用為紀年及標榜正統政權，中國第一個年號為漢武帝的「建元」，據《漢書》紀載，武帝外出狩獵時，獵到一頭象徵吉祥寓意的獨角獸白麟，因此在群臣倡議下用於紀年，立年號「元狩」，並追溯前三年號為建元、元光及元朔，而在武帝一生之中，改元多次，最愛使用的「元」字便使用了7次之多。

▲《如懿傳》乾隆、如懿。霍建華周迅。（圖／如懿傳微博）

▲朱元璋訂下帝王終生一個年號的規範，也因此明清帝王大多可以年號代稱。圖為《如懿傳》清乾隆帝愛新覺羅‧弘曆。（圖／如懿傳微博）

直到明代後，朱元璋即位，訂下「後世帝王終生一年號」的法則，才幾乎沒有過去隨意改元的狀況，也因此明清帝王大多可以年號代指，如愛新覺羅‧玄燁又被稱為康熙帝，明太宗朱隸又可被稱為永樂帝等。

廟號則起源自商代，顧名思義為君王死後，用於在太廟中享用奉祀時被稱呼的名字。自隋唐以來，幾乎所有皇帝都有自己的廟號，如宋太祖趙匡胤、漢高祖劉邦等廟號。值得一提的是，號為世祖的帝王大多都完成了帝國統一，如清世祖，而號為太宗的皇帝大多即有作為，如唐太宗。

▲▼慈禧第5代外孫女曝光爆紅！　「驚人顏值」嚇歪網友：一代太后轉世。（圖／翻攝微博）

▲▼慈禧諡號超長，達25字之多。（圖／翻攝微博）

諡號則是後人對生平事蹟給予的稱號，帶有批判性質，除帝王以外，妃嬪、諸侯、大臣死後都可能有自己的諡號，相當於後世蓋棺論定此人一生功過，透過這個手段勸善戒惡。

代表褒獎的諡號有文、明、孝、武等，而代表批評的則有煬、幽、戾等，代表同情的則有哀、殤、悼等，但諡號也並非都只是單一字，明清帝王的諡號都很長，甚至連慈禧太后的諡號，「孝欽慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙配天興聖顯皇后」也多達25字。

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關鍵字：年號,廟號,諡號,令和,日本

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