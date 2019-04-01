德仁、雅子妃面臨重擔！　「令和時代」承襲傳統之路或開啟新未來？

▲ 日本德仁皇太子、皇太子妃雅子 。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日本即將進入「令和」新年號時代，日本明仁天皇將於4月30日退位，由德仁皇太子於隔日5月1日正式即位。德仁皇太子與皇太子妃雅子將扛下皇室重擔，分析指出，德仁面對的是，在世界上最古老的君主制還有他自己的現代價值觀之間，如何取得平衡的任務，包括保護他的家庭免受宮廷嚴格的規則。

▼官房長官菅義偉公布日本新年號「令和」。（圖／路透社）



目前在位的明仁天皇今年85歲，他的年號為「平成」，自1989年至今，2019年為「平成31年」。現年59歲的德仁過去並不避諱評論皇室令人沉悶的生活方式，尤其是雅子妃一直以來花了許多力氣適應這些規範。此外，他表示日本應該要「正確地」回顧第二次世界大戰的歷史，而不應淡化過去的事件。

德仁出生於1960年2月23日，是日本首位在成長過程中與父母、兄弟同住的皇太子，過去的皇室子嗣是由家庭教師、保母養育。德仁在日本取得歷史系學位後，曾赴英國牛津大學求學，也十分珍愛在英國的那段時光。

▼ 明仁天皇、皇后美智子。（圖／達志影像／美聯社）



德仁1993年與雅子成婚，兩人因子嗣問題一直備受壓力，日本法律規定只有男性後裔才可繼承皇位。雅子2001年產下長女愛子，但之後被診斷出有「適應障礙」，展開療養。德仁曾說，會不惜代價保護好妻子。

對於5月將成為皇后，雅子去年12月過55歲生日時，透過宮內廳發表生日感言稱，雖然對未來有些許不安，但已經康復許多，能夠做履行更多公務。不過，醫師指出，雅子仍須持續治療，也容易疲勞。如今兩個世代將交棒，這個「世界上最古老的皇族」展開新篇章的時刻，外界也想知道這會承襲傳統之路，或是開啟新的未來。

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▼ 日本年號決定流程。（圖／記者錢玉紘製）

