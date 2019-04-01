男友奔機場出國發現一場空「失落臭臉」　她整人到最後卻哭了

網搜小組／綜合報導

經常上傳搞笑影片的YouTube頻道「眾量級CROWD」日前又有整人新作，家寧知道Andy一直很想出國放鬆，竟偷偷與好友串通，讓對方誤以為能去泰國旅遊，不過，看見Andy發現是場騙局而難掩內心的失落時，她其實也忍不住鼻酸，總覺得相當於心不忍。

為了讓男友相信真的能夠順利出國，家寧與好友協調好，還弄出假機票。天真的Andy出發前則說自己到泰國後1天要去按摩5次，還要去看大象，讓身心徹底放鬆，完全沒想到他根本連飛機都沒辦法搭上。

整理好行李後，Andy與家寧一起來到機場，他打給朋友詢問對方在哪，然而好友竟然回答「我在上班耶」，他愣了幾秒後才驚覺自己被騙，「所以沒有要去喔」、「我東西都收好了耶」。

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Andy當下臉色變得凝重，雖然沒有對家寧發脾氣，但仍是坦承真的很失落，他現在只想回家睡覺，「我就只有失落而已，沒有別的。」為了彌補Andy，家寧則訂好泰國餐廳，也準備好泰式按摩要讓對方開心一點。

吃飽喝足後，Andy臉上比較有了笑容，但他還是強調自己很失望，他事前還去查詢泰國的天氣，想像自己能去海邊。由於不甘心自己被惡整，Andy也決定要反整回去，他誓言要百般刁難家寧。

雖然說要刁難家寧，Andy最後並沒有太讓對方難看，兩人還一起去享受泰式按摩。家寧則在影片最後坦白，整人的時候她其實有點心酸，「我看到你很失落的樣子」，她甚至有點哭出來，過程中可以說是一邊笑又一邊難過。