愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

文／乖寶貝❤

乖寶貝翻開桌曆，赫然發現下個禮拜就是4月了，也就是說，愚人節要到啦！說到愚人節，大家第一個都會想，今年要怎麼整身邊的人呢，嘿嘿嘿。

除了惡作劇之外，不少人也會趁愚人節這個日子，跟暗戀已久的對象告白。愚人節告白到底好不好？有人覺得選擇愚人節告白有種不真誠的感覺，存在「不被認真看待」的風險；也有人覺得愚人節進可攻退可守，就算慘遭拒絕至少還能用愚人節化解尷尬，一種就算被拒絕，也可以以愚人節故作輕鬆抹去哀傷的概念。

如果想在愚人節趁亂告白，探探對方對自己的意思的話，也不是胡亂說個「我喜歡你」就好，也是有技巧的！

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1.對方秒拒絕

平時告白一定要把對方約出來見面，面對面的誠懇告白，但愚人節告白可以用傳訊息的方式，如果秒被拒絕，就可以回個「愚人節快樂」，替自己和對方都找個好踏的台階下，不怕無法繼續當朋友。

2.對方猶豫了一下後回覆

當對方收到你的告白後，一定會思考你在開玩笑還是認真的，如果對方沒有秒拒絕，而是回「愚人節整我喔」、「不要玩啦」之類的話，代表他在試探你告白的真實性，你就可以順水推舟說你是認真的。不成功便成仁，如果最後還是被拒絕，一樣可以用愚人節快樂，化解尷尬～

3.對方已讀不回

如果他收到你告白的訊息後一直沒有回覆，不要急，因為對方也怕自己被整啊！靜靜的等待對方回應，如果一直到23:59都沒有收到回覆，那你就在愚人節結束那一刻，傳個訊息跟對方說....愚人節快樂吧Q__Q

恩，奇怪，怎麼寫完後有一種愚人節告白一定會失敗的感覺啊哈哈哈哈哈（乾笑）。