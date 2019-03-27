　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／乖寶貝❤

乖寶貝翻開桌曆，赫然發現下個禮拜就是4月了，也就是說，愚人節要到啦！說到愚人節，大家第一個都會想，今年要怎麼整身邊的人呢，嘿嘿嘿。

除了惡作劇之外，不少人也會趁愚人節這個日子，跟暗戀已久的對象告白。愚人節告白到底好不好？有人覺得選擇愚人節告白有種不真誠的感覺，存在「不被認真看待」的風險；也有人覺得愚人節進可攻退可守，就算慘遭拒絕至少還能用愚人節化解尷尬，一種就算被拒絕，也可以以愚人節故作輕鬆抹去哀傷的概念。

情侶,愛情,告白（圖／取自免費圖庫pixabay）

如果想在愚人節趁亂告白，探探對方對自己的意思的話，也不是胡亂說個「我喜歡你」就好，也是有技巧的！

請繼續往下閱讀...

1.對方秒拒絕
 平時告白一定要把對方約出來見面，面對面的誠懇告白，但愚人節告白可以用傳訊息的方式，如果秒被拒絕，就可以回個「愚人節快樂」，替自己和對方都找個好踏的台階下，不怕無法繼續當朋友。

2.對方猶豫了一下後回覆
 當對方收到你的告白後，一定會思考你在開玩笑還是認真的，如果對方沒有秒拒絕，而是回「愚人節整我喔」、「不要玩啦」之類的話，代表他在試探你告白的真實性，你就可以順水推舟說你是認真的。不成功便成仁，如果最後還是被拒絕，一樣可以用愚人節快樂，化解尷尬～

3.對方已讀不回
 如果他收到你告白的訊息後一直沒有回覆，不要急，因為對方也怕自己被整啊！靜靜的等待對方回應，如果一直到23:59都沒有收到回覆，那你就在愚人節結束那一刻，傳個訊息跟對方說....愚人節快樂吧Q__Q

情侶,愛情,告白（圖／取自免費圖庫pixabay）

恩，奇怪，怎麼寫完後有一種愚人節告白一定會失敗的感覺啊哈哈哈哈哈（乾笑）。

ET快訊
中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克！洋投肯恩也要離隊
後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在
驚險畫面曝光！英勇神秘男「背後霸氣一拳」　台鐵持刀男秒被打趴

關鍵字：乖寶貝,4月1日,愚人節,告白,表白,愛情,整人,惡作劇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

就等教育部點頭！　陽明、交大合校將送出意向書

就是要精機園區！二林鄉親包圍環保署怒吼：別阻礙地方發展

拓展媽祖信仰新視野！　「媽祖信俗國際論壇」搶先起跑

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

影／5位數「超粗金項鍊」被怨亂花錢！他神秘一拉...妻秒嗨爆　網淚：別人的尪

可惜不是你陪我到最後！　戀人變心10大徵兆要小心

影／台南身障女「擺攤活下去」…阿伯嗆檢舉　客挺：用新台幣下架

台大個人申請篩選人次創新高　4/14土木、化工等10系考生要考「共同筆試」

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

就等教育部點頭！　陽明、交大合校將送出意向書

就是要精機園區！二林鄉親包圍環保署怒吼：別阻礙地方發展

拓展媽祖信仰新視野！　「媽祖信俗國際論壇」搶先起跑

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

影／5位數「超粗金項鍊」被怨亂花錢！他神秘一拉...妻秒嗨爆　網淚：別人的尪

可惜不是你陪我到最後！　戀人變心10大徵兆要小心

影／台南身障女「擺攤活下去」…阿伯嗆檢舉　客挺：用新台幣下架

台大個人申請篩選人次創新高　4/14土木、化工等10系考生要考「共同筆試」

有夠鐵！哈登單季沒投進600顆三分　NBA史上第一人

就等教育部點頭！　陽明、交大合校將送出意向書

飼主搬家留2狗「餓死」　黑狗啃同伴屍體止飢瘦成骷髏

獨家專訪／THE BOYZ「官配CP」誕生！爆料遲到王跟悶騷都是同一人

6萬連署挺韓國瑜選總統　王欣儀籲太陽們「放下個人考量」

統獨內耗成問題　黃瀞瑩：用統獨威脅人民卻沒人在乎民生

延伸島嶼生命綠　樹藝師盧昕宏告訴你如何修剪樹木

派出所長郭若萱遭議員嗆聲　內政部次長陳宗彥力挺嚴正執法

舉重屬體壇禁藥大戶　台灣至今6人被抓包禁賽

高鐵嘉義進站年減萬人　房仲分析：3原因導致「先天不良...後天又失調」

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

生活熱門新聞

好市多衛生紙　他警告：使用前三..

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺..

資訊公司徵才「英文越爛越好」

母染囤積症　她逃離後家裡像樣品..

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

董事長司機月薪35K！日操11..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

冷氣團4月到？吳德榮：下周一二..

有口飯吃就好　老榮民賣房全捐

洗頭完「神秘中藥味」狂飄！女友..

39元掰了！大創宣佈食品漲至4..

29歲男上吊亡！鹿港周六送肉粽..

4月回到冬天？吳德榮：下周一達..

更多熱門

相關新聞

木村拓哉超念舊：牛仔褲一穿20年

46歲的「國民男神」木村拓哉魅力不減，闊別20年再為Levi's代言買氣依然強強滾。他表示20多歲穿的牛仔褲到現在仍然還在穿，對照他以往的戀情，也真的很專情，第一段戀愛談了9年，再來就是和工藤靜香結婚，一直以來都是個愛家好男人。

「2樓有神明在1樓做」這句話讓她挨告

關於愛情，三毛最美的10句話

牡羊開始說謊是變心症狀

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三回家玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

資訊公司徵才「英文越爛越好」

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面