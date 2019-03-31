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2架共軍殲11越台海中線　總統府斥蓄意挑釁：不要成麻煩製造者

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中國殲11進駐西沙永興島。（圖／翻攝自中國軍網）

▲中共殲11。（圖／翻攝自中國軍網）

記者陶本和／台北報導

國防部31日晚間證實，中共2架軍機殲十一型戰機，於上午11時踰越中線，進入我國海峽西南面空域。對此，總統府發言人黃重諺發出聲明，批評大陸作法缺乏國際責任，對區域安全穩定蓄意挑釁，公然破壞兩岸現狀，「提醒中國做為區域一員，應停止此類危害區域和平福祉的行為，不要成為國際的麻煩製造者。」

我國防部稍早表示，中共軍機殲十一型戰機兩架，於本日上午十一時許踰越中線，進入我國海峽西南面空域，經我在空偵巡戰機適切應對並增派戰機緊急升空攔截，同時實施廣播驅離後，共機即飛返海峽中線以西空域。

對此，總統府發言人黃重諺晚間則表示，對於中國這樣的做法，不僅是缺乏國際責任，對區域安全穩定的蓄意挑釁，踰越中線的作為，更是對兩岸現狀的公然破壞。

黃重諺說，中華民國政府給予強烈譴責，也提醒中國做為區域一員，應停止此類危害區域和平福祉的行為，不要成為國際的麻煩製造者。

黃重諺進一步指出，有關這起中國軍機挑釁事件，總統在午間即接獲國安會幕僚報告，並指示國軍做好各項戰備任務，以確保國家安全無虞。基於區域安全的共同責任，政府也已透過管道就本起區域安全威脅的訊息，通報相關國家。

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關鍵字：國軍,國防部,總統府,黃重諺

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