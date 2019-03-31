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不用開刀！診斷性子宮腔鏡門診　可早期發現深層子宮肌瘤

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▲高小姐手術前檢查出的子宮肌瘤，黑白為超音波、彩色為子宮腔鏡下的畫面。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼高小姐手術前檢查出的子宮肌瘤，黑白為超音波、彩色為子宮腔鏡下的畫面。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲高小姐手術前檢查出的子宮肌瘤，黑白為超音波、彩色為子宮腔鏡下的畫面。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

生殖年齡的婦女有25%的機率罹患子宮肌瘤，許多子宮肌瘤沒有特別症狀，可以與患者和平共存，但是子宮肌瘤形成腹部腫塊，就有可能造成慢性貧血，壞死、扭轉導致疼痛，甚至是惡性腫瘤。花蓮慈濟醫院婦產部主治醫師陳萱表示，透過診斷性子宮腔鏡門診，不用進開刀房也可以幫助許多婦女早期發現早期治療。

36歲的高小姐因為月經血量異常，輾轉來到花蓮慈院求診，經過門診子宮腔鏡檢查，才發現長了一顆約三公分的肌瘤，由於生長部位較為深層，所以，在其他醫療院所透過超音波並沒有明確發現肌瘤的存在，後續也藉由子宮腔鏡內視鏡手術，無傷口刮除肌瘤，陳萱醫師表示，經過切片檢查，證實為良性肌瘤。

▲高小姐手術前檢查出的子宮肌瘤，黑白為超音波、彩色為子宮腔鏡下的畫面。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼高小姐回到陳萱醫師門診追蹤。

▲高小姐手術前檢查出的子宮肌瘤，黑白為超音波、彩色為子宮腔鏡下的畫面。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「真的很幸運能遇到一位優秀的女醫師。」說起求診的過程，高小姐表示，總覺得婦科疾病看男醫師「怪怪的」，加上平常也有在工作，一方面要等下班時間，一方面又要想要找女醫師，所以，其實整個求診過程也經過了好幾個月，一開始遇到的其他醫師，都說有可能是感染問題，可是吃藥治療後，月經大量出血的狀況還是沒有改善，甚至血紅素也一度掉到6 gm／dl（成人女性正常值應為11.0~16.0 gm/dl），直到來到花蓮慈院遇見陳萱醫師，才找到真正的原因。

陳萱醫師表示，子宮肌瘤是婦女常見的疾病之一，最常見的症狀就是月經大量出血或者點點滴滴來個不停等經血異常。而超音波檢查其實就有機會可以檢查出子宮肌瘤，只是有些肌瘤就像是高小姐一樣，生長在較深的肌肉層或漿膜層，不容易被發現，但是透過子宮腔鏡檢查就可以發現，進而早期治療。

經過子宮腔鏡內視鏡手術無傷口刮除肌瘤後，高小姐術後很快就恢復日常生活。陳萱醫師表示，雖然在台灣的醫療環境中，還是有許多民眾對於婦科疾病難以啟齒，但是「早期發現早期治療」的觀念很重要，可以減少治療的困難度，也能大大增加治療後的生活品質。請婦女朋友如果發現有經期、經血異常的狀況，都應該到合格的醫院求診，千萬不要輕忽。

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關鍵字：開刀,診斷性子宮腔鏡,門診,早期,深層,子宮肌瘤,腫瘤,超音波

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