醫療資源直送花蓮徧鄉！　國內外5扶輪社捐超音波檢查巡迴車

▲國內外五家扶輪社，共同捐贈總價值340萬元的精密超音波及醫療車各一台。（圖／記者王兆麟翻撮，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮華東扶輪社、新莊東區扶輪社、花蓮美崙山扶輪社、韓國3750地區華城ROYAL扶輪社、泰國3350地區曼谷挽那扶輪社等國內外五家扶輪社，共同捐贈總價值340萬元的精密超音波及醫療車各一台予花蓮縣政府，27日在衛生局大禮堂舉行捐贈儀式，由縣長徐榛蔚與衛生局長朱家祥出席代表受贈。

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，扶輪社力行公益，瞭解偏鄉的需要，捐贈先進醫療儀器設備，讓鄉親在健康上得到更多的保障。

扶輪社於7年前曾捐贈簡易型超音波掃描機予花蓮縣，配置於鳳林鎮衛生所提供中區鄉親健檢使用，更不定期巡邏至卓溪鄉及萬榮鄉等山區部落服務。如今老舊設備也亟需汰舊換新，扶輪社長年關心花蓮偏鄉醫療，不但捐贈新型超音波掃描儀之外，更加碼捐贈超音波檢查巡迴車，以實際行動關心花蓮鄉親的民生與健康。

▲捐贈儀式在花蓮縣衛生局大禮堂舉行。

花蓮華東扶輪社長陳正雄表示，為了發現社區根本的需要，扶輪社與花蓮縣政府合作，在衛生局提供的地理及醫療資料中，發現花蓮縣因為人口分佈不均，地勢狹長，多數醫療資源集中在花蓮北區，其他區域的民眾，距離醫療機構相對較遠，對於預防醫學民眾也較不易使用。有鑑於此，決定捐贈超音波檢查巡廻車一部，車上搭載全新腹部超音波、診療床，以行動診間的方式，搭配鄉鎮衛生所的醫療團隊，為偏鄉居民提供預防篩檢及醫療診斷。

徐榛蔚表示，近年來無論是牙醫師公會到偏鄉機動式的協助醫療，或是藥師公會直接送藥到長照執行的店家，甚至是國民黨花蓮縣黨部在各部落無醫村協助醫療診治，都讓偏鄉民眾相當受惠與感謝，而今天扶輪社也力行公益，瞭解偏鄉的需要，捐贈先進醫療儀器設備，讓鄉親在醫療及健康的促進得到更多的保障。